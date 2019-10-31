В Липецкой области ночью мороз до -10

1 ноября Липецкая область окажется в тылу циклона — будет преимущественно без осадков. 2 ноября днем через регион пройдет атмосферный фронт, который местами принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 3 ноября вновь будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 ноября — 2-4 градуса мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы, 2 ноября — от нуля до 1 градуса мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 3 ноября — 0-1 градус тепла, что в пределах нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек.



Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.



1 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 16 градусов мороза.



