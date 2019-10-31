Погода в Липецке

сегодня, 17:59

В Липецкой области ночью мороз до -10

5 897
В Липецкой области ночью мороз до -10

1 ноября Липецкая область окажется в тылу циклона — будет преимущественно без осадков. 2 ноября днем через регион пройдет атмосферный фронт, который местами принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. 3 ноября вновь будет без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 ноября — 2-4 градуса мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы, 2 ноября — от нуля до 1 градуса мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 3 ноября — 0-1 градус тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

1 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 16 градусов мороза.

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Комментарии (5)

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703-AWH.

13 минут назад
Ну, наконец-то, морозы начались, а то надоела эта уже "бабье лето" * , дышать было просто невыносимо от такой жары! Теперь-то хоть дышать станет легче, благодаря прохладной и морозной погоде, выпал бы вдобавок ещё снег, да побольше бы, и ударили сибирские морозы покрепче - было бы здорово!..
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Сдурел,походу,

19 минут назад
L.A. H3ro, а как же бездомные животные
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Сергей богословский

38 минут назад
шприц, ШИКАРНО подметил! Появятся! И ещё про то, как "можно законно не платить штрафы ГИБДД"
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шприц

44 минуты назад
Ждём троллей) до полуночи (пока их бошки не превратятться в тыкву) нас ожидает прекрасный вечерний репертуар: вопли и нытьё про отопление, квадру, марафон, памятник Ленину, неправильное голосование ну и т.д. пока анастезеия не отпустит.
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L.A. H3ro

49 минут назад
...до минус -10... Лучше бы до минус -30 мороза, да вдобавок ещё с метелью!..
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