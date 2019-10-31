В России
42 минуты назад
Мужчина обезглавил жену и тёщу
Семейная трагедия произошла в Волгоградской области.
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Волгоградской области. По данным местной прессы, мужчина мог убить свою жену и ее мать — свою тёщу. До прибытия следователей подозреваемый пытался покончить с собой, но прибывшие правоохранители своевременно оказали ему медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с женой и ее матерью. Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать злоумышленника. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. О том, что убил двух человек, задержанный рассказал по телефону своей приятельнице, которая незамедлительно приехала на место преступления. Убедившись, что мужчина сказал ей правду, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
На месте были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней матери, пишет RT.
По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с женой и ее матерью. Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать злоумышленника. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. О том, что убил двух человек, задержанный рассказал по телефону своей приятельнице, которая незамедлительно приехала на место преступления. Убедившись, что мужчина сказал ей правду, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
На месте были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней матери, пишет RT.
мда..