В России

42 минуты назад

Мужчина обезглавил жену и тёщу

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#убийство
Мужчина обезглавил жену и тёщу

Семейная трагедия произошла в Волгоградской области.

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Волгоградской области. По данным местной прессы, мужчина мог убить свою жену и ее мать — свою тёщу. До прибытия следователей подозреваемый пытался покончить с собой, но прибывшие правоохранители своевременно оказали ему медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с женой и ее матерью. Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать злоумышленника. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. О том, что убил двух человек, задержанный рассказал по телефону своей приятельнице, которая незамедлительно приехала на место преступления. Убедившись, что мужчина сказал ей правду, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

На месте были обнаружены обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней матери, пишет RT.
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#убийство

Комментарии (1)

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мда..

31 минуту назад
могла и 3я голова отлететь..тупая чё..
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