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сегодня, 13:20
Зеленский назначил дату спецоперации на границе с ДНР
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Планируется разведение сил.
Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский. «Если будет безопасность в Петровском на протяжении недели, то 4-го числа мы должны начать разведение», — сообщил он.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала на своем заседании во вторник дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе, но ни один из участников переговоров не стал ее публично озвучивать по просьбе украинской стороны. При этом пояснялось, что такая просьба возникла из-за опасения провокаций, пишет ТАСС.
Зеленский отметил, что условием для встречи лидеров стран-членов "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция и Германия) было согласование "формулы Штайнмайера, а также разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе.
Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затянувшийся процесс в районе Станицы Луганской привел к тому, что выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского вновь туда вернулись.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала на своем заседании во вторник дату разведения войск в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе, но ни один из участников переговоров не стал ее публично озвучивать по просьбе украинской стороны. При этом пояснялось, что такая просьба возникла из-за опасения провокаций, пишет ТАСС.
Зеленский отметил, что условием для встречи лидеров стран-членов "нормандского формата" (Украина, РФ, Франция и Германия) было согласование "формулы Штайнмайера, а также разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе.
Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание в регионе трех пилотных зон безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затянувшийся процесс в районе Станицы Луганской привел к тому, что выведенные ранее воинские части из Золотого и Петровского вновь туда вернулись.
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