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Посольство не подтверждает гибель пяти российских наемников

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#наемники #Мозамбик
Посольство не подтверждает гибель пяти российских наемников

По данным прессы они погибли во время вооруженного конфликта в Мозамбике.

В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу, пишет «Интерфакс». Ранее на этой неделе онлайн-издание Carta de Moçambique сообщило, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро российских наемников. Мятежники устроили засаду и обстреляли автомобиль с военными. Они сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

- Посольство не располагает информацией по данному поводу, и мы все сами узнаем из СМИ, - ответили в посольстве на вопрос о том, есть ли подтверждение этой информации. - Никаких обращений от местных властей не было.

Бойцы частной военной компании, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, по данным прессы, помогают правительству Мозамбика в борьбе с исламистами. О смерти одного из сотрудников ЧВК "Вагнер" сообщалось еще в начале месяца, дополняет «Эхо Москвы».
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#наемники #Мозамбик

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