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сегодня, 13:09
Обнародована характеристика Путина из КГБ
Документ разместили в Сети.
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве. Для экспозиции «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков. К 90-летию ЦГАИПД СПб» отобрали документы и фотографии известных личностей страны.
Среди множества фотографий и записей революционных, государственных и политических деятелей, а также представителей культуры и армии затесалась характеристика на 25-летнего комсомольца Владимира Владимировича Путина. Документ датируется 1977 годом. Как сообщает издание «78», в документе говорится, что за время работы в органах госбезопасности он зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник. «Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство», говорится в характеристике. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.
Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.
Среди множества фотографий и записей революционных, государственных и политических деятелей, а также представителей культуры и армии затесалась характеристика на 25-летнего комсомольца Владимира Владимировича Путина. Документ датируется 1977 годом. Как сообщает издание «78», в документе говорится, что за время работы в органах госбезопасности он зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник. «Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство», говорится в характеристике. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.
Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.