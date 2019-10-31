В России

сегодня, 13:09

Обнародована характеристика Путина из КГБ

173
#Путин #характеристика
Обнародована характеристика Путина из КГБ

Документ разместили в Сети.

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве. Для экспозиции «Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков. К 90-летию ЦГАИПД СПб» отобрали документы и фотографии известных личностей страны.

Среди множества фотографий и записей революционных, государственных и политических деятелей, а также представителей культуры и армии затесалась характеристика на 25-летнего комсомольца Владимира Владимировича Путина. Документ датируется 1977 годом. Как сообщает издание «78», в документе говорится, что за время работы в органах госбезопасности он зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник. «Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство», говорится в характеристике. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, глава государства отличался «моральной устойчивостью» и пользовался авторитетом у сослуживцев.

1572454728450.jpg

Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.
173
#Путин #характеристика

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ребенок умер во время тихого часа в детском саду
#детский сад #дети
Ребенок умер во время тихого часа в детском саду

15 минут назад

В России
Объяснен рост смертности от рака в России
#рак #смертность
Объяснен рост смертности от рака в России

21 минуту назад

В России
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники
#оставление в опасности
Женщина бросила младенца на пороге поликлиники

27 минут назад

В России
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%
#ЖКХ
9
Тарифы ЖКХ для липчан вырастут на 4%

32 минуты назад

Общество
Мужчина обезглавил жену и тёщу
#убийство
1
Мужчина обезглавил жену и тёщу

42 минуты назад

В России
Зеленский назначил дату спецоперации на границе с ДНР
#Зеленский #Украина #ДНР
Зеленский назначил дату спецоперации на границе с ДНР

сегодня, 13:20

В России