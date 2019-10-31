В России
сегодня, 13:03
Что ждет россиян 1 ноября
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Вступает в силу перечень законов.
С начала месяца в России начнется переход на так называемый суверенный интернет, о котором говорят с начала лета: планируется, что с этого момента в России начнут формировать дублирующую инфраструктуру, чтобы снизить технологическую зависимость от других стран. Кроме того, в силу вступает закон, запрещающий турфирмам организовывать паломнические туры (теперь за это отвечают только религиозные организации), а также начнут действовать новые ограничения для микрокредитных организаций. И сразу несколько новостей ждет автомобилистов: в том числе в ряде регионов они смогут оформить легкое ДТП с помощью смартфона. Нововведения представлены в обзоре «Известий».
С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Микрокредитным финансовым организациям с начала ноября официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. Поводом для введения запрета стали участившиеся случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.
С 1 ноября вступают в силу новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Они должны оснастить транспортные средства тахографами — устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также регистрирующими скорость и пробег.
С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет. Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Также будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание в России для граждан стран бывшего СССР, а также беженцев или получивших временное убежище в России. Также норма будет действовать для тех, кто окончил российский вуз.
Турагентства с начала месяца больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступает в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям. Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются закона о туристской деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях. По ним, в частности, вводится само определение понятия «паломник».
Оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения — и у всех участников оформлено ОСАГО. Сейчас в таких случаях для обращения в страховую требуется заполнить бланки в бумажном виде, однако в сентябре 2019-го в правительстве приняли постановление, уточняющее порядок передачи данных о ДТП страховщикам. Теперь сделать это можно также через электронные устройства.
С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Микрокредитным финансовым организациям с начала ноября официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве. Поводом для введения запрета стали участившиеся случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей.
С 1 ноября вступают в силу новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг. Они должны оснастить транспортные средства тахографами — устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также регистрирующими скорость и пробег.
С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться и заменяться трижды — в 14, 20 и 45 лет. Госпошлина за выдачу вида на жительство вырастет с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. Также будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание в России для граждан стран бывшего СССР, а также беженцев или получивших временное убежище в России. Также норма будет действовать для тех, кто окончил российский вуз.
Турагентства с начала месяца больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступает в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям. Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются закона о туристской деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях. По ним, в частности, вводится само определение понятия «паломник».
Оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения — и у всех участников оформлено ОСАГО. Сейчас в таких случаях для обращения в страховую требуется заполнить бланки в бумажном виде, однако в сентябре 2019-го в правительстве приняли постановление, уточняющее порядок передачи данных о ДТП страховщикам. Теперь сделать это можно также через электронные устройства.
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