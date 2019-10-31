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В 54 регионах сократилось число врачей

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#медицина #кадры
В 54 регионах сократилось число врачей

Минздрав подтверждает негативную динамику.

В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, пишет РБК. Министр Вероника Скворцова объяснила это внутренней миграцией.

Самое большое сокращение врачей наблюдаются: в Бурятии — 59%, в Новосибирской области — 58%, в Томской области — 18%, в Кемеровской области — 17,3%, в Якутии — 17,2%. Также в 2019 году произошел отток докторов первичного звена в 46 субъектах. В пятерке лидеров по этому показателю — Новосибирская область, Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область и Якутия. В 38 регионах произошел подъем, больше всего — в Хакасии, Омской области и Забайкальском крае.

В целом по стране количество врачей в 2018 году увеличилось на 404 специалиста (0,07%). В Хакасии число специалистов увеличилось на 313%, в Омской области — на 303%. Данные по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям в сообщении РБК не представлены.
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#медицина #кадры

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