Общество

40 минут назад

Липчане предпочитают заготавливать на зиму… скумбрию!

4 417
#исследование #
Липчане предпочитают заготавливать на зиму… скумбрию!

Липецк и Тамбов стали лидерами в России по домашним заготовкам на зиму. Но Липецк и Воронеж продемонстрировали  оригинальность

«Яндекс» провел исследование и составил рейтинг популярности домашних заготовок на зиму
Как сообщает поисковик, летом и осенью россияне готовят еду на зиму — и спрашивают у Яндекса, как что-нибудь засолить или замариновать, засушить или заморозить. С августа по середину октября этого года Поиск ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму».

Яндекс составил ТОП-20 продуктов, которыми больше всего интересуются россияне

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«В этом году интерес к заготовкам был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. Видимо, из-за холодного лета в центральной части России этот год был не таким урожайным. В 2017 году, тоже холодном, про консервирование спрашивали ещё меньше.

Судя по запросам, слив в этом сезоне заготовили меньше, чем год назад: доля запросов про сливовое варенье и другие способы обработки этих плодов от всех запросов к Яндексу была почти на треть ниже, чем осенью 2018-го. То же — с малиной и опятами. Более чем на 15% снизилась доля огурцов, баклажанов, смородины и клубники. Зато россияне чаще спрашивали про заготовку груздей (+32%) и цветной капусты (+28%). На четверть выросла доля крыжовника и почему-то апельсинов.

Пояс активной заготовки продуктов на зиму тянется от западных регионов до Забайкалья. Лидеры — чернозёмные Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия. Меньше всего консервированием интересуются на севере и на Кавказе, а также в столицах: в Москве и Петербурге доля запросов про заготовки в два раза ниже среднего по России», сообщает Яндекс.

А дальше в исследовании – самое интересное.  Для каждого региона Яндекс выявлял самый популярный продукт, про заготовку которого спрашивали как минимум в три раза чаще, чем в среднем.

Как вы думаете, чем интересовались липчане чаще всего, заготовкой чего на зиму?  Не поверите… Скумбрией! Этой же рыбой в качестве заготовки на зиму больше всего интересовались и в соседнем Воронеже.  Кстати. больше в стране не интересовался заготовкой на зиму скумбрией ни один регион!

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Фото: weseemir.ru



4 417
#исследование #

Комментарии (4)

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весёлый

7 минут назад
Автобусы все провоняли селёдкой ,духи уже не берут
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кокс

16 минут назад
Скумбрия имеет довольно нежный и привлекательно жирный вкус главное не путать сс с рыбой макрель она сухая и совсем не такая как скумбрия хотя внешне они очень похожи по многим полезным свойствам скумбрия при своей бюджетной цине во многом богаче красных пород рыб и еще не отменный плюс скумбрии она как барьер для ртути единственная рыба не накапливает в себе такой опасный элемент как ртуть
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Юрок Алтушок.

18 минут назад
Я тоже каждый день делаю запросы как готовить скумбрию. Смотрю на фотографии и слюни глотаю. В кушай только мойву, и то раз в неделю. На остальное денег не хватает.
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fed

20 минут назад
да это чувствуется в любом липецком и воронежском автобусе по * ! от бабок воняет селедкой постоянно
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