40 минут назад
Липчане предпочитают заготавливать на зиму… скумбрию!
Липецк и Тамбов стали лидерами в России по домашним заготовкам на зиму. Но Липецк и Воронеж продемонстрировали оригинальность
Как сообщает поисковик, летом и осенью россияне готовят еду на зиму — и спрашивают у Яндекса, как что-нибудь засолить или замариновать, засушить или заморозить. С августа по середину октября этого года Поиск ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму».
Яндекс составил ТОП-20 продуктов, которыми больше всего интересуются россияне
«В этом году интерес к заготовкам был примерно на 7% ниже, чем в прошлом. Видимо, из-за холодного лета в центральной части России этот год был не таким урожайным. В 2017 году, тоже холодном, про консервирование спрашивали ещё меньше.
Судя по запросам, слив в этом сезоне заготовили меньше, чем год назад: доля запросов про сливовое варенье и другие способы обработки этих плодов от всех запросов к Яндексу была почти на треть ниже, чем осенью 2018-го. То же — с малиной и опятами. Более чем на 15% снизилась доля огурцов, баклажанов, смородины и клубники. Зато россияне чаще спрашивали про заготовку груздей (+32%) и цветной капусты (+28%). На четверть выросла доля крыжовника и почему-то апельсинов.
Пояс активной заготовки продуктов на зиму тянется от западных регионов до Забайкалья. Лидеры — чернозёмные Тамбовская и Липецкая области, а также Мордовия. Меньше всего консервированием интересуются на севере и на Кавказе, а также в столицах: в Москве и Петербурге доля запросов про заготовки в два раза ниже среднего по России», сообщает Яндекс.
А дальше в исследовании – самое интересное. Для каждого региона Яндекс выявлял самый популярный продукт, про заготовку которого спрашивали как минимум в три раза чаще, чем в среднем.
Как вы думаете, чем интересовались липчане чаще всего, заготовкой чего на зиму? Не поверите… Скумбрией! Этой же рыбой в качестве заготовки на зиму больше всего интересовались и в соседнем Воронеже. Кстати. больше в стране не интересовался заготовкой на зиму скумбрией ни один регион!
Фото: weseemir.ru
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Юрок Алтушок.
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