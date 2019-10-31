Общество

54 минуты назад

В мэрии и в городском Совете рассмотрят проект бюджета Липецка на 2020 год

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#бюджет
В мэрии и в городском Совете рассмотрят проект бюджета Липецка на 2020 год

А общественное обсуждение главного финансового документа состоится 19 ноября в 10.00 в большом зале администрации города.

В городском Совете депутатов приняли решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бюджета города Липецка будет размещен на официальном сайте Липецкого горсовета  www.sovetskaya22.ru в разделе "Публичные слушания". Предложения, рекомендации и замечания можно направить непосредственно в горсовет в письменной форме по адресу: 398001, Липецк, улица Советская, 22, а также на электронную почту  publ@sovetskaya22.ru. Устно – по телефону 23-93-63, 23-93-74 с сообщением фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства участника публичных слушаний. 

Предложения принимаются с 1 ноября и вплоть до итогового заседания публичных слушаний.

Общественное обсуждение главного финансового документа состоится 19 ноября в 10.00. Впервые - в большом зале администрации города Липецка на улице Советская, 5.
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#бюджет

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