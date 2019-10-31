«Они ждут как вампиры, только те кровь, а эти - свежий асфальт»

Энергетикам пришлось рыть новый асфальт, под который укатали линию электроснабжения.

Житель Липецка Никита прислал в редакцию GOROD48 сообщение, полное гнева и недоумения. Мужчина, как и многие липчане, не раз замечает, что энергетические службы начинают свои работы на только что отремонтированных дорогах. На этот раз увиденное довело Никиты до белого каления.- 28 октября на улице Тельмана положили наконец-то асфальт. 30 октября, проезжая по этому участку улицы, мы обнаружили "черных копателей" в лице ЛГЭКовцев. Доколе это свинство будет продолжаться? Ведь они, как будто, ждут как вампиры, только те кровь, а эти - свежий асфальт. Почему дорожные службы и эти копатели не могут между собой дозвониться и договориться о своих действиях на той территории, где будут проходить какие-либо работы? Ведь ни один здравомыслящий человек не будет делать сначала обои, а только потом проводить проводку, - приводит пример Никита.В пресс-службе АО ЛГЭК GOROD48 подтвердили, что именно их сотрудники вскрывали свежий асфальт. Это пришлось делать из-за дорожников. При ремонте дороги линии энергетиков оказались под новым полотном.- Комплекс электроснабжения проводил ремонт на высоковольтной кабельной линии, проходящей под землей. Ранее эта линия находилась на обочине, но так как дорогу расширили, провода оказались под новым асфальтом. Поэтому пришлось его аккуратно вскрыть, - уточнили в ЛГЭКе.Подобная практика — рытье свежего асфальта — не приветствуется в администрации Липецка. Там уже провели не одно совещание, чтобы добиться согласования работ дорожников и энергетиков.- По поручению главы администрации Липецка сейчас ведется работа по согласованию графиков работ дорожных и коммунальных служб. Этот вопрос стоит в приоритете, - утверждают в мэрии Липецка. - Стоит понимать, что согласование с заинтересованными сторонами требует немало времени. Это объясняется тем, что сложно систематизировать в одно целое экстренные, плановые, текущие ремонты. Но мы намерены добиться синхронизации и поставить в этой ситуации точку.