Происшествия

8 минут назад

ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой»

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#дтп
ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой»
30 октября в Липецком районе в половине шестого вечера на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение  ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего водителя и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем, после чего ВАЗ перевернулся. В результате водитель ВАЗа с травмами госпитализирован. Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

30 октября Елецком районе в половине десятого утра на трассе «Дон» 48-летний водитель УАЗа, разворачиваясь с обочины, нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2113 с 19-летней девушкой за рулем. В ДТП пострадали водитель ВАЗа и ее 19-летний пассажир получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1227 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрированл 833 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 9 нарушений правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп

Комментарии (1)

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Элекктросенс

55 секунд назад
Ока - истребитель....
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