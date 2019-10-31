ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой»

30 октября в Липецком районе в половине шестого вечера на трассе Орел – Тамбов произошло столкновение ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего водителя и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем, после чего ВАЗ перевернулся. В результате водитель ВАЗа с травмами госпитализирован. Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.



30 октября Елецком районе в половине десятого утра на трассе «Дон» 48-летний водитель УАЗа, разворачиваясь с обочины, нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2113 с 19-летней девушкой за рулем. В ДТП пострадали водитель ВАЗа и ее 19-летний пассажир получили травмы.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1227 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрированл 833 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 9 нарушений правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.



Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

