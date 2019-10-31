В тройном столкновении на Московской пострадали два человека

Вчера в Липецке в половине десятого вечера на улице Московской произошло столкновение «Шкоды» под управлением 27-летнего мужчины с ВАЗ-2109 с 18-летним парнем за рулем, который, в свою очередь столкнулся с другой «девяткой» под управлением своего ровесника.



В автоаварии пострадали водитель иномарки и 19-летняя пассажирка первой «девятки». С травмами их доставили в больницу.