Происшествия

11 минут назад

В тройном столкновении на Московской пострадали два человека

197
#дтп
В тройном столкновении на Московской пострадали два человека
Вчера в Липецке в половине десятого вечера на улице Московской произошло столкновение «Шкоды» под управлением 27-летнего мужчины с ВАЗ-2109 с 18-летним парнем за рулем, который, в свою очередь столкнулся с другой «девяткой» под управлением своего ровесника.

В автоаварии пострадали водитель иномарки и 19-летняя пассажирка первой «девятки». С травмами их доставили в больницу.
197
#дтп

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой»
#дтп
1
ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой»

9 минут назад

Происшествия
Жительница города невест попалась на краже золотых украшений в Липецкой области
#кража
Жительница города невест попалась на краже золотых украшений в Липецкой области

43 минуты назад

Происшествия
Женщина пожертвовала деньги детдому и ушла от уголовного преследования
#мигранты #фиктивная регистрация
1
Женщина пожертвовала деньги детдому и ушла от уголовного преследования

45 минут назад

Происшествия
Карта семейных конфликтов выглядит впечатляюще
#семейный конфликт
28
Карта семейных конфликтов выглядит впечатляюще

вчера, 14:32

Происшествия
Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны
#наркотики
17
Сотрудниками наркоконтроля у липчанина изъято более 500 граммов марихуаны

вчера, 12:22

Происшествия
Жительницу солнечной Флориды наказали из-за пивного бизнеса в Липецке
#нарушения #бизнес
61
Жительницу солнечной Флориды наказали из-за пивного бизнеса в Липецке

вчера, 12:15

Происшествия