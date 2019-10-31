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30 минут назад

Вячеслав Бутусов: «Да здравствует славный город Липецк!»

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#Бутусов #концерт #соцсети

Лидер группы «Наутилус Помпилиус» посетил наш город с концертом.

Вчера в Липецке состоялось выступление музыканта Вячеслава Бутусова. Певец и автор песен прибыл в город до начала шоу и успел насладиться видами Липецка из окна отеля. Бутусов сделал фото улицы Ленина и пожелал нашему городу здравствовать.



 Зрители после концерта поблагодарили Вячеслава Бутусова и его команду за прекрасный вечер.

3 344
#Бутусов #концерт #соцсети

Комментарии (3)

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не важно

20 минут назад
Сталин-психиатр., Походу тот кто с цветами !
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Сталин-психиатр.

21 минуту назад
Он вообще за? Или против?
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Сталин-психиатр.

23 минуты назад
Кто из этих троих на фото Бутусов?
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