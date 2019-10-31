30 минут назад
Вячеслав Бутусов: «Да здравствует славный город Липецк!»
Лидер группы «Наутилус Помпилиус» посетил наш город с концертом.
Зрители после концерта поблагодарили Вячеслава Бутусова и его команду за прекрасный вечер.
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#наутилуспомпилиус#бутусов#липецк Концерт был великолепен! За свою жизнь третий раз была на их концерте. Эмоции просто бесподобные! Некоторые песни до мурашек по коже. Музыка, на которой я выросла. Эта музыка будет вечной! жаль, что не получилось сфотографироваться, это всегда было моей мечтой, фото с Вячеславом)
не важно
Сталин-психиатр.
Сталин-психиатр.