Вячеслав Бутусов: «Да здравствует славный город Липецк!»

Лидер группы «Наутилус Помпилиус» посетил наш город с концертом.

Вчера в Липецке состоялось выступление музыканта Вячеслава Бутусова. Певец и автор песен прибыл в город до начала шоу и успел насладиться видами Липецка из окна отеля. Бутусов сделал фото улицы Ленина и пожелал нашему городу здравствовать.Зрители после концерта поблагодарили Вячеслава Бутусова и его команду за прекрасный вечер.