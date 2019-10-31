Происшествия

45 минут назад

Женщина пожертвовала деньги детдому и ушла от уголовного преследования

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#мигранты #фиктивная регистрация
Женщина пожертвовала деньги детдому и ушла от уголовного преследования

Злоумышленница сделала мигранту фиктивную регистрацию.

Мировой судья Становлянского района Липецкой области наложил судебный штраф на женщину, которую уличили в оформлении фиктивной регистрации для мигрантов. Жительнице Липецкой области удалось добиться прекращения уголовного дела, но на нее наложен штраф в 5 000 рублей.

Как указано в материалах суда, женщина днем 6 августа обратилась в МФЦ, чтобы оформить регистрацию для гражданина Таджикистана. Женщина якобы приютила мигранта в своем доме в одной из становлянских деревень. Конечно, гость из солнечной Азии не собирался там жить. В результате умышленных преступных действий гражданин Республики Таджикистан был поставлен на миграционный учет по месту пребывания.

При определении меры наказания суд учел то, что становлянка признает вину и раскаивается. Известно, что к уголовной ответственности женщина привлекается впервые, ею совершено преступление небольшой тяжести, с целью заглаживания вреда она пожертвовала в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для умственно отсталых детей» 3 000 рублей.
1 977
#мигранты #фиктивная регистрация

Комментарии (1)

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Сенсей

33 минуты назад
Новый вид откупа. Буду в курсе.
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