Женщина пожертвовала деньги детдому и ушла от уголовного преследования

Злоумышленница сделала мигранту фиктивную регистрацию.

Мировой судья Становлянского района Липецкой области наложил судебный штраф на женщину, которую уличили в оформлении фиктивной регистрации для мигрантов. Жительнице Липецкой области удалось добиться прекращения уголовного дела, но на нее наложен штраф в 5 000 рублей.



Как указано в материалах суда, женщина днем 6 августа обратилась в МФЦ, чтобы оформить регистрацию для гражданина Таджикистана. Женщина якобы приютила мигранта в своем доме в одной из становлянских деревень. Конечно, гость из солнечной Азии не собирался там жить. В результате умышленных преступных действий гражданин Республики Таджикистан был поставлен на миграционный учет по месту пребывания.



При определении меры наказания суд учел то, что становлянка признает вину и раскаивается. Известно, что к уголовной ответственности женщина привлекается впервые, ею совершено преступление небольшой тяжести, с целью заглаживания вреда она пожертвовала в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для умственно отсталых детей» 3 000 рублей.