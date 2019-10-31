В России

21 минуту назад

Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

74
Ученые спрогнозировали рост энерготарифов из-за договора по климату

Рост энерготарифов прогнозируют ученые из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату. Об этом свидетельствует заказанное Госдумой исследование Института проблем естественных монополий, с которым ознакомились в «Известиях».

Так, введение углеродного налога, который может быть введен в рамках присоединения России к Парижскому соглашению, может повысить стоимость электроэнергии до 50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

«Это не понравится населению, так как грозит сокращением рабочих мест и увеличением стоимости электроэнергии и тепла. Так что минусы очевидны, а плюсы нет», — заявил замдиректора института Александр Григорьев.

Отмечается, что депутаты считают, что решение о ратификации Парижского соглашения по климату принималось правительством без учета мнения Госдумы.

Эксперты-экологи же плюсом ратификации назвали активизацию работы по сокращению выбросов, а следовательно, улучшение экологической обстановки, сообщают iz.ru.

74

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Госдуме задумались о семикратном повышении штрафа за езду без ОСАГО
В Госдуме задумались о семикратном повышении штрафа за езду без ОСАГО

21 минуту назад

В России
Секс-бомба ушла из популярного ТВ-шоу
#уральские пельмени
1
Секс-бомба ушла из популярного ТВ-шоу

вчера, 13:01

В России
Малышку жестоко избили в детском саду
#побои #детский сад
Малышку жестоко избили в детском саду

вчера, 12:53

В России
Водитель изнасиловал свою дочь в командировке
#изнасилование #педофил
Водитель изнасиловал свою дочь в командировке

вчера, 12:42

В России
Препарат для тяжелобольных детей легализовали в Москве
#лекарства
Препарат для тяжелобольных детей легализовали в Москве

вчера, 12:35

В России
Мужчина забыл в банкомате 34 000 рублей
#банкомат #кража
1
Мужчина забыл в банкомате 34 000 рублей

вчера, 12:28

В России