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23 минуты назад
В Госдуме задумались о семикратном повышении штрафа за езду без ОСАГО
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. Таким образом депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП.
Данная мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.
Член комитета ГД по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.
Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью страховки — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса, сообщают iz.ru.
Данная мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.
Член комитета ГД по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.
Страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью страховки — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса, сообщают iz.ru.