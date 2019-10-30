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Липецкая вечЁрка: изнасилование матери, переезд Ленина и откровения миллионерши
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 30 октября.
Читатели активнее всего комментируют сообщение о том, что памятник Ленину хотят переселить с Соборной площади в лес на ЛТЗ. Там по предложению главы Липецка Евгении Уваркиной, будет создан музей советской эпохи. Липецкие коммунисты выступили против того, чтобы памятник прятали в лес. Как считают в компартии, это «политически близоруко и недальновидно. Мы будет протестовать против этого. Если мы не защитим памятник в кабинетах, будет защищать его на улицах». Впрочем, вопрос с памятником готовы вынести на публичное обсуждение.
Не меньше комментариев оставлено к новости про преступление в Ельце. Там сын изнасиловал мать подручным предметом. Сам не помнит, именно чем – скалкой или напильником. 43-летний Юрий К. жил на пенсию матери - своей семьи он не имел. Преступление совершил в апреле нынешнего года. Мужчина был пьян. Его недовольство вызвала болезнь матери, страдавшей энкопрезом (недержанием кала). Он стал на нее кричать. В ответ женщина обвинила сына в своем заболевании. Выйдя из себя, Юрий нанес 70-летней женщине не менее 29 ударов руками в область головы и туловища (позже медики сочли эти телесные повреждения неопасными для жизни и здоровья). После, желая наказать мать, жестоко надругался над престарелой женщиной.
Тем временем мировой судья Липецка судья Надежда Федорова привлекла к административной ответственности 38-летнюю предпринимательницу, проживающую в США. Владелица сети пивных магазинов «Хмельник» Александра Быкова за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Статья 14.16. КоАП РФ) выплатит штраф в размере 70 000 рублей. В суд Александра Быкова не приехала. Юристы, представляющие интересы ИП пояснили, что Быкова находится на постоянном месте жительства в штате Флорида (США). Только за III квартал 2019 года в отношении Александры Быковой возбуждено 117 административных дела, она оштрафована приблизительно на 4 млн рублей.
Кстати, «секретная» миллионерша рассказала, как проходили съемки в Липецкой области. Предпринимательницу из Ставрополя, владелицу франшизы – студий красоты, Кристину Сержпинская, авторы шоу представили блогером-автостопером и сняли ее приключения в Липецкой области. На своей страничке в Инстаграм Кристина делалась впечатлениями и рассказывала, как проходили съемки.
Не меньше комментариев оставлено к новости про преступление в Ельце. Там сын изнасиловал мать подручным предметом. Сам не помнит, именно чем – скалкой или напильником. 43-летний Юрий К. жил на пенсию матери - своей семьи он не имел. Преступление совершил в апреле нынешнего года. Мужчина был пьян. Его недовольство вызвала болезнь матери, страдавшей энкопрезом (недержанием кала). Он стал на нее кричать. В ответ женщина обвинила сына в своем заболевании. Выйдя из себя, Юрий нанес 70-летней женщине не менее 29 ударов руками в область головы и туловища (позже медики сочли эти телесные повреждения неопасными для жизни и здоровья). После, желая наказать мать, жестоко надругался над престарелой женщиной.
Тем временем мировой судья Липецка судья Надежда Федорова привлекла к административной ответственности 38-летнюю предпринимательницу, проживающую в США. Владелица сети пивных магазинов «Хмельник» Александра Быкова за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Статья 14.16. КоАП РФ) выплатит штраф в размере 70 000 рублей. В суд Александра Быкова не приехала. Юристы, представляющие интересы ИП пояснили, что Быкова находится на постоянном месте жительства в штате Флорида (США). Только за III квартал 2019 года в отношении Александры Быковой возбуждено 117 административных дела, она оштрафована приблизительно на 4 млн рублей.
Кстати, «секретная» миллионерша рассказала, как проходили съемки в Липецкой области. Предпринимательницу из Ставрополя, владелицу франшизы – студий красоты, Кристину Сержпинская, авторы шоу представили блогером-автостопером и сняли ее приключения в Липецкой области. На своей страничке в Инстаграм Кристина делалась впечатлениями и рассказывала, как проходили съемки.
1042