«У меня нет слов, как благодарить за эту сказку!»

Липчанка Ольга Гончарова победила в игре Ретро FM и отправилась в увлекательное путешествие в столицу Швеции - на родину знаменитой группы ABBA.

Собирая очаровательные букеты в своём салоне цветов под нон-стоп включенный фильм-мюзикл «Mama Mia» липчанка Ольга Гончарова и не мечтала о том, что когда-либо примерит на себя образ героини любимого фильма, станцует и споёт вместе с группой ABBA и отправится на родину прославленного музыкального коллектива. Всю жизнь Ольги перевернул случай и радиостанция Ретро FM.



- За любовь к Ретро FM я благодарна мужу. Супруг как-то брал мою машину и настроил в ней радио на любимую волну. Услышав в эфире любимые песни группы ABBA, я приятно удивилась и не стала менять настройки. Также в эфире услышала про акцию ABBA-мания. Вечером, уже ближе к ночи, села дома за ноутбук и отправила анкету. Честно, никогда в розыгрышах и лотереях, даже моментальных, ничего не выигрывала. Всегда думала, что конкурсы на радио всегда проводятся ради вида, а призы уже поделены. Но это не так! - узнала Ольга Гончарова на своём опыте.



Следующим утром липчанка была на работе. Ей позвонили сотрудники Ретро FM и предупредили быть готовой выйти в эфир. Через некоторое время ей задали каверзный вопрос про группу ABBA. Ольга ответила правильно и стала одним из 20 счастливчиков, которые отправятся в Швецию. Именно увлекательная поездка в Стокгольм была заветной целью каждого участника ABBA-мании.



- Мне, моим коллегам, до сих не верится в то, что я выиграла! Это же как попасть в сказку! - делится эмоциями победительница.



Победители акции Ретро FM провели в Швеции три дня. Впечатления Ольги от поездки на все 100% превзошли ее ожидания. Победителей в Швеции ждала насыщенная познавательная программа, частный гид, посещение самых знаковых для Швеции и ABBA мест. За время пребывания в Стокгольме победители акции Ретро FM успели покататься на речном трамвае, увидеть вечерний и дневной старый город, посетить известный на весь мир музей группы ABBA, резиденцию королевской семьи, стать частью большой по-семейному тёплой вечеринки в стиле «Mama Mia», посетить средневековый ресторан и сделать сотни фото и видео.



- У меня нет слов, как благодарить за эту сказку!... Это поездка - впечатления на всю жизнь! Как я раньше могла представить себе, что в музее ABBA спою и станцую с участниками группы (в музее работает специальный реалистичный стенд с голограммами артистов - прим. GOROD48), что сяду за руль внедорожника, в котором снимались сцены фильма «Mama Mia», - говорит Ольга, а по ее коже бегут мурашки. - Вся наша поездка была организована на самом высоком уровне! Огромное спасибо!



Одним из самых ярких впечатлений липчанки стала вечеринка в стиле «Mama Mia». Гостей вечера встречали в зале с по-семейному накрытыми столами, будто тут празднуют большую греческую свадьбу. Прямо как в кино! Ольгу очень поразило радушие и комфортная атмосфера, царящие в зале. Но гостям отводилась роль не только зрителей. Они могли подняться на сцену и спеть любимые хиты ABBA, стать полноценной частью большого шумного праздника. Гости вечера будто стали частью большой семьи, объединённой любовью к творчеству шведской группы ABBA, и танцевали под их песни четыре часа!

Суперигра ABBA-мания проходила в национальном эфире Ретро FM с 16 сентября. В течение двух недель слушатели оставляли свои заявки, авторы самых оригинальных анкет соревновались в прямом эфире в знании фактов о жизни и творчестве участников ABBA.



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