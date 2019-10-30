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Группа НЛМК и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве

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Группа НЛМК и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и Фонд «Сколково» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области инноваций.

В рамках соглашения Фонд «Сколково» предоставит Группе НЛМК доступ к проектам из своего портфеля, в том числе к разработкам в сфере строительства, новых материалов, технологий нанесения покрытий, энергоэффективных технологий и IT-продуктов, которые помогут компании совершенствовать производственные и бизнес-процессы. Стороны также определили форматы экспертной и консультационной поддержки соответствующих проектов.

Группа НЛМК планирует проводить испытания и внедрять наиболее эффективные инновационные решения и технологии на своих предприятиях в России, США и Европе.

«Группа НЛМК открыта внешнему миру для совместного поиска и внедрения новых идей. Компания готова работать с партнерами в формате открытых инноваций, предлагая для этого простой и удобный механизм. Выстраивая партнерские отношения с ведущими университетами, венчурными фондами и институтами развития, мы получаем доступ к источникам новых идей и к проектам, которые помогают повышать эффективность нашего бизнеса», - прокомментировал член правления Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.
Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Убежден, что сотрудничество НЛМК и Фонда «Сколково» станет взимовыгодным для всех участников. Стартапы при поддержке Фонда обретут надежного партнера и базу для роста, а Группа НЛМК получит новые инструменты для улучшения своих бизнес-процессов и эффективного решения разнообразных производственных задач».

Первые шаги по развитию сотрудничества ПАО НЛМК и Инновационного центра «Сколково» начались уже в этом году.  В апреле НЛМК стал участником демо-дня стартапов «Сколково» в Липецке в рамках Open Innovations Startup Tour. Компанию заинтересовали проекты по внедрению цифровых платформ для HR, разработке теплообменного оборудования, применению новых материалов.


Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления  Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Сайт: www.sk.ru

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