Что такое 4КUltra HD, сколько это стоит и что можно посмотреть уже сейчас?

Телевидение постоянно меняется: увеличивается количество каналов и размеры экранов. На смену ставшему привычным HD-формату приходит 4К UHD, а азиатские компании уже производят оборудование и контент в формате 8К. В следующем году на Олимпиаде в Токио японцы обещают удивить всех этим чудом. Будем ждать. Ну а пока предлагаем разобраться в том, что такое 4К Ultra HD, в чем его полезные отличия от других форматов и какие каналы можно смотреть уже сейчас. Никаких технических терминов и сложных объяснений.

В чем основное преимущество 4КUHD?

Первой компанией, представившей телевизор с 4КUHD на одной из выставок 2012 года

стала LG. Их разработка вызвала восторг посетителей. Еще бы! Главное преимущество технологии — потрясающая детализация. 4K-каналы имеют разрешение от 7 до 12,5 млн пикселей, а это в несколько раз больше, чем HD.

Человеческим глазом лучше, чем техникой воспринимаются градации как цвета, так и яркости. До появления 4К обыкновенному телевизору это передать было не под силу. Выросла и пропускная способность каналов, передающих контент, что позволило меньше сжимать видеопоток. Иначе говоря, мы стали различать больше деталей в одном кадре.







Различия видны невооруженным взглядом





Готов ли парк оборудования?

Ежегодно линейки телевизоров и ТВ-приставок пополняются новыми моделями. Мы заглянули на сайт крупного интернет-магазина электроники, и цены нас приятно удивили: от 21 тыс. рублей. С учетом того, что по данным аналитиков, телевизоры в наших домах обновляются раз в 10-15 лет, покупка устройства с 4К сейчас станет инвестицией на ближайшее десятилетие. Многие компании, выпуская новую модель 4К-телевизора, существенно снижают цену предыдущего. Таким образом, с одним ценником продаются новые модели с Full HD и прошлогодние UHD.

Операторы платного ТВ также активно обновляют свои приставки. «Дом.ru Телемир», например, весной этого года запустил умную приставку Movix Pro с поддержкой 4К. Решение на базе ОС Android Open Source позволяет загружать сторонние приложения - мессенджеры, игры, клиенты для соцсетей - и запускать их прямо на экране телевизора. К миниатюрной приставке, которая, к слову, меньше пульта, можно подключать компьютерную мышь, клавиатуру, джойстик, геймпад, веб-камеру, а также наушники или акустическую систему.





Умная цифровая приставка





А что смотреть?

Технически понятно. А что смотреть в 4К спросите вы? С каждым годом видео со сверхвысоким разрешением появляется все больше, как и ТВ-каналов. По данным исследовательской компании IHS Markit, в октябре 2018 года в мире насчитывалось 142 UHD-канала. В России каналы в 4К есть у ряда крупных спутниковых и федеральных телеком-операторов: от 1 до 8. «Дом.ru Телемир» увеличил количество 4К-каналов до пяти: C4K360, My Zen UHD, Ultra HD Cinema, Russian Extreme Ultra, Insight UHD. В основном спортивные и развлекательные каналы, именно эти жанры позволяют раскрыть все возможности формата сверхвысокой четкости. Агентство NSR к 2025 году прогнозирует рост количества Ultra HD каналов до 785, так что ждать осталось немного.

«Выбирая каналы в 4К, мы ориентировались на интересы клиентов. Среди наших абонентов много болельщиков: обычно спортивные каналы и ТВ-пакеты смотрит 40% пользователей, а прошлогодний чемпионат мира по футболу доказал, что их еще больше», - отмечает директор липецкого филиала «Дом.ru Телемир» Марина Карих.

Кроме того, репертуар онлайн-кинотеатров и подписок постоянно пополняется материалом с ультрасовременным разрешением, правда, за них пока нужно доплатить. Еще одним поставщиком UHD-контента можно считать видеокамеры, экшн-камеры и камеры, используемые в смартфонах. Практически всем им сегодня доступна съемка с разрешением 3840 на 2160 пикселей, а значит все видео, которое вы снимете в путешествии, вы увидите вновь на экране вашего ТВ, и картинка будет максимально реалистичной.

Что нужно, чтобы все работало?

Клиентам «Дом.ru Телемир» понадобятся телевизор и цифровая приставка, поддерживающие 4К-формат. Ну и само собой разумеется, Ultra HD-каналы или фильмы. Владельцам 4К Smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после января 2013 года, достаточно скачать приложение «Дом.ru Movix». Скорость доступа в интернет при этом должна быть не менее 20 Мбит/с.

Вместо заключения

Говорить о пике популярности UHD-формата пока рано, но это не значит, что им нельзя наслаждаться уже сейчас. Технологии и оборудование есть, контента становится все больше. И если вы задумываетесь к покупке нового телевизора, то позаботьтесь о том, чтобы он поддерживал UHD. Аналитики прогнозируют, что телевидение сверхвысокой четкости станет основным форматом вещания в ближайшие 5 лет. К тому времени большинство спортивных мероприятий и фильмов будут сниматься в UHD, а количество таких каналов в мире превысит 700 (ну мы это уже говорили ранее). А что в будущем? Ну а в будущем телевидение продолжит меняться, а технологии развиваться, в том числе до 8К. Об этом мы обязательно расскажем в следующих обзорах. Приятного вам ТВ-просмотра!

16+



"PR"

