Общество
48 минут назад
Почтить память репрессированных собрались 5 человек
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"Молитва памяти" не получилась массовой
В Липецке только что началась 4-часовая молитва в память жертв политических репрессий. Пострадавших от политических гонений поминают на площади Героев.
На "Молитву памяти" собралось всего 5 человек. Плюс на месте присутсвуют пятеро организоторов, включая священника и его помощника.
Собравшиеся вспоминают тех, кто пострадал от гонений, начавшихся с 1917 года.
Панихиду служит протоиерей Троицкого храма Алексий Кондратюк.
- Сегодняшнее мероприятия третье в истории областного центра. После панихиды вспомним поименно тех, кто пострадал от Советской власти, кто умер в лагере, в ссылке, - заявил GOROD48 клирик.
По его словам, молитвы в память жертв политических репрессий на площади Героев продолжатся четыре часа.
Напомним, Молитва памяти устраивается в России много лет 30 октября. В этот день на улицы десятков городов выходят люди, чтобы вспомнить о тех, кто был беззаконно казнён, отправлен в лагеря, депортирован или выслан за 101-й километр с лишением прав. Поминовение имён направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм в нашей стране. В списках имён оказываются не только безвинно пострадавшие и погибшие, но и те, кому молитва ещё нужнее – сотрудники карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины.
Сегодня, в 21:00 липчан призывают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы гонений.
Отметим, что 30 октября в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) собирались липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий. Их собралось полтора десятка. Почтить память безвинно пострадавших пришел и экс-губернатор Липецкой области Геннадий Купцов.
Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – неизвестно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин собрал данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.
На "Молитву памяти" собралось всего 5 человек. Плюс на месте присутсвуют пятеро организоторов, включая священника и его помощника.
Собравшиеся вспоминают тех, кто пострадал от гонений, начавшихся с 1917 года.
Панихиду служит протоиерей Троицкого храма Алексий Кондратюк.
- Сегодняшнее мероприятия третье в истории областного центра. После панихиды вспомним поименно тех, кто пострадал от Советской власти, кто умер в лагере, в ссылке, - заявил GOROD48 клирик.
По его словам, молитвы в память жертв политических репрессий на площади Героев продолжатся четыре часа.
Напомним, Молитва памяти устраивается в России много лет 30 октября. В этот день на улицы десятков городов выходят люди, чтобы вспомнить о тех, кто был беззаконно казнён, отправлен в лагеря, депортирован или выслан за 101-й километр с лишением прав. Поминовение имён направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм в нашей стране. В списках имён оказываются не только безвинно пострадавшие и погибшие, но и те, кому молитва ещё нужнее – сотрудники карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины.
Сегодня, в 21:00 липчан призывают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы гонений.
Отметим, что 30 октября в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) собирались липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий. Их собралось полтора десятка. Почтить память безвинно пострадавших пришел и экс-губернатор Липецкой области Геннадий Купцов.
Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – неизвестно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин собрал данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.
18 442
Соловьиный помет прожуй.
Сколько родненькие вурдалаки
Перри Мейсон
У тебя нечего воровать
Константин
Свое рыло покажи
Соловьиный помет прожуй
А у дураков ничего не было
Революционер
А что то