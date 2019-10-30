Почтить память репрессированных собрались 5 человек

"Молитва памяти" не получилась массовой

В Липецке только что началась 4-часовая молитва в память жертв политических репрессий. Пострадавших от политических гонений поминают на площади Героев.



На "Молитву памяти" собралось всего 5 человек. Плюс на месте присутсвуют пятеро организоторов, включая священника и его помощника.



Собравшиеся вспоминают тех, кто пострадал от гонений, начавшихся с 1917 года.



Панихиду служит протоиерей Троицкого храма Алексий Кондратюк.



- Сегодняшнее мероприятия третье в истории областного центра. После панихиды вспомним поименно тех, кто пострадал от Советской власти, кто умер в лагере, в ссылке, - заявил GOROD48 клирик.



По его словам, молитвы в память жертв политических репрессий на площади Героев продолжатся четыре часа.



Напомним, Молитва памяти устраивается в России много лет 30 октября. В этот день на улицы десятков городов выходят люди, чтобы вспомнить о тех, кто был беззаконно казнён, отправлен в лагеря, депортирован или выслан за 101-й километр с лишением прав. Поминовение имён направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм в нашей стране. В списках имён оказываются не только безвинно пострадавшие и погибшие, но и те, кому молитва ещё нужнее – сотрудники карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины.



Сегодня, в 21:00 липчан призывают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы гонений.



Отметим, что 30 октября в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) собирались липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий. Их собралось полтора десятка. Почтить память безвинно пострадавших пришел и экс-губернатор Липецкой области Геннадий Купцов.



Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – неизвестно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин собрал данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.

