Общество

48 минут назад

Почтить память репрессированных собрались 5 человек

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Почтить память репрессированных собрались 5 человек

"Молитва памяти" не получилась массовой

В Липецке только что началась 4-часовая молитва в память жертв политических репрессий. Пострадавших от политических гонений поминают на площади Героев.

На "Молитву памяти" собралось всего 5 человек. Плюс на месте присутсвуют пятеро организоторов, включая священника и его помощника.

Собравшиеся вспоминают тех, кто пострадал от гонений, начавшихся с 1917 года. 

Панихиду служит протоиерей Троицкого храма Алексий Кондратюк.

- Сегодняшнее мероприятия третье в истории областного центра. После панихиды вспомним поименно тех, кто пострадал от Советской власти, кто умер в лагере, в ссылке, - заявил GOROD48 клирик. 

По его словам, молитвы в память жертв политических репрессий на площади Героев продолжатся четыре часа. 

Напомним, Молитва памяти устраивается в России много лет 30 октября. В этот день на улицы десятков городов выходят люди, чтобы вспомнить о тех, кто был беззаконно казнён, отправлен в лагеря, депортирован или выслан за 101-й километр с лишением прав. Поминовение имён направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм в нашей стране. В списках имён оказываются не только безвинно пострадавшие и погибшие, но и те, кому молитва ещё нужнее – сотрудники карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины.

Сегодня, в 21:00 липчан призывают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы гонений.

Отметим, что 30 октября в сквере на площади Революции (за зданием старого ЗАГСа) собирались липецкие общественники у закладного камня жертвам политических репрессий. Их собралось полтора десятка. Почтить память безвинно пострадавших пришел и экс-губернатор Липецкой области Геннадий Купцов. 

Сколько жителей Липецка и районов вошедших в территорию области в 1954 году пострадали в советское время – неизвестно. Покойный ныне руководитель липецкого общества «Мемориал» Борис Петелин собрал данные о более 30 тысяч репрессированных жителей Липецкой области и внесли их в Книгу Памяти.
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Комментарии (19)

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Соловьиный помет прожуй.

16 секунд назад
Извините я чмо дырявое, меня проткнули в очко в детстве.
ответить

Сколько родненькие вурдалаки

58 секунд назад
Константин, уничтожили?
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Пенсионер, потому что вы рабы с промытыми мозгами.
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У тебя нечего воровать

1 минуту назад
чушь.собачья, умом не вышел. Ты- пролетарий!
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Константин

2 минуты назад
Немцы убили три миллиона детей во время ВОВ, а вы их в очко целуете.
ответить

Свое рыло покажи

3 минуты назад
А что то,
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Соловьиный помет прожуй

3 минуты назад
Революционер,
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А у дураков ничего не было

4 минуты назад
Константин, их в капусте нашли
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Революционер

5 минут назад
Я за Ленина, за Сталина, а репрессировали врагов народа и стукачей царских.
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А что то

6 минут назад
они прячут морды и опускают глаза в землю и все смотрят в сторону !
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