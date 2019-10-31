Банк ЗЕНИТ запустил хаб в Липецке

Это второй хаб банковской группы ЗЕНИТ. Запуск стал ключевым этапом трансформации бизнеса финансово-кредитной организации. Его сотрудники будут обслуживать клиентов со всей страны. На сегодня здесь создано 110 рабочих мест, а в следующем году штат расширят до 170 человек.

Липецк в качестве площадки для создания нового операционного центра выбран не случайно — в середине ноября 2019 года дочерний банк Группы, Липецккомбанк начнет работать под брендом Банк ЗЕНИТ .

«Сегодня Банк ЗЕНИТ стал еще ближе к достижению стратегической цели – обеспечить первоклассный сервис для клиентов. С запуском хаба мы оптимизируем бизнес-функции, повысим скорость принятия решений и качество обслуживания. Вместе с ключевым акционером ПАО «Татнефть» банк реализует программу развития в Липецкой области, поэтапно наращивая свое присутствие. Чтобы оставаться удобным и надежным партнером для жителей региона, банк продолжит совершенствовать продуктовую линейку и внедрять технологичные решения», - отметил Александр Тищенко.

Новый операционный центр Банка ЗЕНИТ объединил в себе функции бэк-офиса и контакт-центра, став функциональной площадкой для сопровождения деятельности банка. Это позволит постепенно улучшать качество операционных процессов и объем продаж банковских продуктов. Кроме того, единые службы по административной и операционной поддержке банковской сети обеспечат высокий уровень эффективности, снизят риск операционных и системных ошибок. А в случае загрузки или недоступности одного из двух хабов, банк сможет обеспечить качественный сервис клиентам.

«Высокие стандарты, которых придерживается в своей деятельности наше акционерное общество, будут распространены и на финансовую сферу. Соответственно рассматриваем липецкое подразделение и хаб - как составные части единого технологического процесса. В свою очередь, мы ждем высокого качества обслуживания и хотим, чтобы банк создавал новые рабочие места в регионе, - подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев.



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