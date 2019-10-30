Общество

31 минуту назад

«Ну вот, зима прорывается...»

2 521
#снег #соцсети
«Ну вот, зима прорывается...»

Обзор Instagram.

Ну, вот и всё! Кажется, солнечная осень сменилась первыми вестниками зимы — по городу летят снежинки. Снег, правда, не задерживается на тротуарах и дорогах и сразу тает. Приход зимы не оставил липчан равнодушными. Кто-то уже прочно прощается с осенью и радуется наступлению зимы, кто-то не доволен приходом снежной поры, а автомобилисты готовятся менять летнюю резину.
















Напомним, ранее сегодня ГУ МЧС по Липецкой области предупреждало о том, что в среду и с сохранением в течение ночи 31 октября ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.
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#снег #соцсети

Комментарии (2)

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Метео

4 минуты назад
С 3 ноября снова потепление до +16
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Ltd No.37

11 минут назад
Давно ей пора уже прорваться! Надоела эта уже "бабье лето" *, дышать просто невыносимо уже от этой духоты! Ну, теперь-то, хоть подышать можно будет свежим воздухом, ударили бы ещё сибирские морозы - ваще было бы класс!
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