«Ну вот, зима прорывается...»

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Ну, вот и всё! Кажется, солнечная осень сменилась первыми вестниками зимы — по городу летят снежинки. Снег, правда, не задерживается на тротуарах и дорогах и сразу тает. Приход зимы не оставил липчан равнодушными. Кто-то уже прочно прощается с осенью и радуется наступлению зимы, кто-то не доволен приходом снежной поры, а автомобилисты готовятся менять летнюю резину.Напомним, ранее сегодня ГУ МЧС по Липецкой области предупреждало о том, что в среду и с сохранением в течение ночи 31 октября ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.