Карта семейных конфликтов выглядит впечатляюще

За два месяца только на телефон службы спасения 112 поступило 260 звонков о семейных конфликтах. И это без учета обращений напрямую - в полицию. Городские спасатели составили карту с отметками, откуда звонили липчане. Картина - впечатляет.

Свыше 2,3 тысячи обращений липчан в полицию через городскую систему «112» зафиксировано операторами управления по делам ГО и ЧС за два месяца осени. Поводы самые разные – от ДТП до оставленной кем-то на улице подозрительной сумки.



Однако, есть в перечне таких звонков особая категория – «семейные конфликты». Цифры в этой строке с удручающим постоянством кочуют из отчёта в отчет, практически не меняясь. От пяти до семи раз в сутки к сотрудникам правопорядка взывают, как правило, женщины с просьбой утихомирить разгорячённого спиртным официального или гражданского мужа. Нередко сообщения фиксируются с особенно тревожным уточнением: в «нехорошей» квартире находятся маленькие дети, а значит, распоясовшийся дебошир становится реальной угрозой их безопасности.



Более 260 сигналов о семейных скандалах за сентябрь и октябрь поступило только в городскую службу спасения «112», что превышает 11% общего числа обращений в полицию. Учитывая, что липчане звонят и напрямую по «02» и «102», их значительно больше. Практически невозможно локализовать какую-то территорию, откуда обращения поступают чаще всего. Конфликтуют и в новых, и в давно сформировавшихся районах Липецка. Как ни странно, более спокойными в этом отношении являются отдалённые от центра города Сокол и Опытная станция.



- Информация, которая через систему «112» поступает непосредственно от липчан, в значительной степени отражает ситуацию в городе, обозначает актуальные для людей проблемы, – считает начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков. – По мере накопления и систематизации данных, мы выделяем «болевые точки», информируем о них главу города, сообщаем о своих наблюдениях руководителям профильных городских и региональных ведомств для возможной проработки возникающих вопросов и принятия последующих решений.



Так тема семейных разборок с применением насилия может стать поводом для активизации работы с группами риска в этой среде участковых уполномоченных и соответствующих социальных служб, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Липецка.

