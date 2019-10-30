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В Липецке штормовое предупреждение

12 1834
#штормовое предупреждение
2
В Липецке штормовое предупреждение

Спасатели распространили экстренное сообщение

"В  ближайшие  1-3 часа и с сохранением в течение ночи 31 октября  ожидается  усиление  северо-западного ветра  с  порывами  до 17 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам 

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60", говорится в сообщении. 

12 1834
#штормовое предупреждение
2

Комментарии (12)

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valerafromsplus

23 минуты назад
Мчс спит в хомуте, ты не Коломбо ли случайно?
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valerafromsplus

24 минуты назад
Тракторист, ну значит стоимость колонки 300 руб.)
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Мчс спит в хомуте

25 минут назад
Когда уже чуть ветром двери на машине не отрвало, а сейчас вы меня предупредили? Вы вроде жители Липецка а не Эстонии, уже всё закончилось а вы пишите про штормовое
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123

30 минут назад
Снег выпадет, да теплей будет, такая нестабильная погода не долго продержится, месяц максимум...
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Тракторист

31 минуту назад
На пл.Петра тетку колонкой, музыкальной, на отправке призывников, прибило!!!! Ветер виноват!!!!
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Wixx

35 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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valerafromsplus

36 минут назад
3-4 недели незаметно пролетят, а там опять ёлку ставить искусственную. Уже пора давно. Так и будет теперь колебаться от плюса к минусу. И так всю зиму. Уже говорили, что зимы и не будет, из-за потепления.
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valerafromsplus

40 минут назад
23-25 EAC, виагру принял?
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Злодей

40 минут назад
Это путин виноват
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23-25 EAC

45 минут назад
Уже началось, дует со всех щелей!
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