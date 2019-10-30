Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами

51 436,8 миллионов рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-сентябре — эти траты сопоставимы с прошлогодними.





Доля услуг жилищно-коммунального хозяйства чуть снизилась и составила 29%, еще 17% - это бытовые услуги, телекоммуникационные -15%, транспортные – 13%, медицинские – 8%, услуги системы образования – 7%.



На бытовые услуги липчане потратили 8525,5 миллионов рублей, что на 3% больше, чем год назад. 24% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек,23% - техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования,14% - услуги парикмахерских, 11% - ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.



