Общество

57 минут назад

Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами

3 306
#статистика #
Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами

51 436,8 миллионов рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-сентябре — эти траты сопоставимы с прошлогодними. 

Доля услуг жилищно-коммунального хозяйства чуть снизилась и составила 29%, еще 17% - это бытовые услуги, телекоммуникационные -15%, транспортные – 13%, медицинские – 8%, услуги системы образования – 7%.

На бытовые услуги липчане потратили 8525,5 миллионов рублей, что на 3% больше, чем год назад. 24% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек,23% - техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования,14% - услуги парикмахерских, 11% - ритуальные услуги, сообщает Липецкстат. 

3 306
#статистика #

Комментарии (3)

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Гость'я

19 минут назад
Эх, мне бы столько бабла, как на фотке! Зажил бы, наконец-то, как в сказке!
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не понимаю

20 минут назад
Поясните, пожалуйста, смысл заголовка "Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами". И откуда Липецкстат берет такие сведения?
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Равшан и Джумшуд

26 минут назад
Интимимный секас очен однако подорожала, насяльники!
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