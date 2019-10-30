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55 минут назад
Секс-бомба ушла из популярного ТВ-шоу
Юлия Михалкова покидает «Уральские пельмени».
Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова сообщила в своем «Инстаграме» об уходе из коллектива: «Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива «Уральские пельмени». Решение не спонтанное. Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению». Причиной ухода стало «достижение потолка» в данном шоу, пишет издание «Дэйли».
В прошлом году Юлия Михалкова рассказала о расколе в коллективе. По ее словам, команда «Уральских пельменей» собирается в полном составе только для съемок шоу и концертов в родном Екатеринбурге, а на гастролях «разбегается кто куда». В сентябре стало известно, что комедийный артист Сергей Светлаков на время вернется в состав «Уральских пельменей», напоминает издание Weacom.ru.
В прошлом году Юлия Михалкова рассказала о расколе в коллективе. По ее словам, команда «Уральских пельменей» собирается в полном составе только для съемок шоу и концертов в родном Екатеринбурге, а на гастролях «разбегается кто куда». В сентябре стало известно, что комедийный артист Сергей Светлаков на время вернется в состав «Уральских пельменей», напоминает издание Weacom.ru.