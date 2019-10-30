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Малышку жестоко избили в детском саду

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#побои #детский сад
Малышку жестоко избили в детском саду

Ее уже осмотрели врачи.

Шокирующее видео опубликовал вчера в группе «Подслушано в Ярославле» свидетель этого происшествия. На кадрах – группа малышей повалила одну из воспитанниц на землю и стали бить и пинать. Дети прыгали по ней и тыкали лицом в землю, пишет издание «Провинция». По словам очевидца, девочка все это время плакала и отбивалась. Воспитатель подошла лишь к концу съемки, когда прошло уже несколько минут. Сам случай, как выяснилось, произошел в садике №236, когда детей вывели на прогулку.

Воспитательницу детского сада №236 в Ярославле, в чьей группе малыши избили девочку, на время служебной проверки отстранили от работы. Об этом, ссылаясь на директора городского департамента образования Елену Иванову, пишет портал 76.ru. Пострадавшего ребёнка планируется отправить к психологу. Как рассказал заведующая учреждением Татьяна Рекрут, родители малышей всегда хорошо отзывались о воспитательнице.


Девочку уже осмотрели медики. Родители избитой детьми в садике четырехлетней девочки заподозрили у нее травму позвоночника и отвезли в больницу. Хирург и травматолог осмотрели ребенка. Предварительно патологий и показаний для госпитализации не выявлено.
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#побои #детский сад

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