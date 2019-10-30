Погода в Липецке

35 минут назад

В Липецкую область придут дневные минусовые температуры

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В Липецкую область придут дневные минусовые температуры

31 октября и 1 ноября Липецкая область окажется в тылу циклона — будет преимущественно без осадков. 2 ноября днем через регион пройдет атмосферный фронт, который местами принесет небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят: 31 октября и 1 ноября — 2 градуса мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы, 2 ноября — около нуля, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

31 октября стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 12 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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88fr33dom

16 минут назад
Лучше бы морозы ударили под тридцать, да и снега бы выпала побольше!
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