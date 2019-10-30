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Водитель изнасиловал свою дочь в командировке
Подозреваемый в педофилии задержан.
Саратовские следователи завершение расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, несовершеннолетней) и пяти эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года мужчина трижды изнасиловал и пять раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, 2003 года рождения. Девочка не решалась никому рассказать об этом. Лишь в январе 2019 года, она рассказала о зверствах своему классному руководителю. В связи с этим, учебным заведением организовано обращение в правоохранительные органы.
Как пишет местное издание «Вольск», подозреваемый в педофилии работал водителем легкового автомобиля. Один раз мужчина взял с собой дочь в командировку и по время поездки изнасиловал. Остальные преступления отец совершил в квартире по месту жительства.
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года мужчина трижды изнасиловал и пять раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, 2003 года рождения. Девочка не решалась никому рассказать об этом. Лишь в январе 2019 года, она рассказала о зверствах своему классному руководителю. В связи с этим, учебным заведением организовано обращение в правоохранительные органы.
Как пишет местное издание «Вольск», подозреваемый в педофилии работал водителем легкового автомобиля. Один раз мужчина взял с собой дочь в командировку и по время поездки изнасиловал. Остальные преступления отец совершил в квартире по месту жительства.