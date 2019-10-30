В России
сегодня, 12:35
Препарат для тяжелобольных детей легализовали в Москве
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Покупатели смогут приобрести «Фризиум».
Выдача незарегистрированного в России препарата «Клобазам» («Фризиум» — непатентованное международное название препарата) из первой поступившей в страну партии началась в Москве. Об этом в среду, 30 октября, сообщил представитель департамента здравоохранения столицы. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ препарат "Фризиум" ("Клобазам") до конца недели.
Торговые наименования "Клобазама" могут различаться в зависимости от производителя, пишет ТАСС. В России он больше всего известен как "Фризиум" или "Урбанил". Как уточнили в Минздраве РФ, "Фризиум" и "Урбанил" - это торговые названия препаратов с действующим веществом клобазам одного и того же производителя. Выдача лекарства производится аптеками Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения. Информировать родителей будут медорганизации департамента.
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына. Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата, пишет RT. В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.
Торговые наименования "Клобазама" могут различаться в зависимости от производителя, пишет ТАСС. В России он больше всего известен как "Фризиум" или "Урбанил". Как уточнили в Минздраве РФ, "Фризиум" и "Урбанил" - это торговые названия препаратов с действующим веществом клобазам одного и того же производителя. Выдача лекарства производится аптеками Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения. Информировать родителей будут медорганизации департамента.
16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына. Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата, пишет RT. В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.
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