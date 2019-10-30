На нескольких улицах Липецка отключат свет

В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения не будет электричества в жилых домах частного сектора:



31 октября с 9:00 до 17:00 по ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Садовая, пер. Рядовой, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул.Сенная, ул. Буденного, ул. Речная, ул. Сырская, ул. Индустриальная, в СНТ «Монтажник», ул. Краснодонская ул. Олега Кошевого ул. Украинская, пер.Линейный, пер Сосновый.



с 09:00 до 16:00 ул.Базарная, ул.Металлистов, ул.Почтовая;

с 14:00 до 17:00 по ул. Волжская ул. Лермонтова ул. Озерная



31 октября 1 ноября с 9:00 до 16:00 по ул. Жатковская, Рудничная, Поселковая, Ударников, Паровозная.



