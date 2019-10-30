Общество

сегодня, 12:31

На нескольких улицах Липецка отключат свет

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#отключение света
На нескольких улицах Липецка отключат свет
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения  не будет электричества в жилых домах частного сектора:

31 октября с 9:00 до 17:00 по ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Садовая, пер. Рядовой, ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул.Сенная, ул. Буденного, ул. Речная, ул. Сырская, ул. Индустриальная, в СНТ «Монтажник», ул. Краснодонская ул. Олега Кошевого ул. Украинская, пер.Линейный, пер Сосновый.

с  09:00 до 16:00  ул.Базарная, ул.Металлистов, ул.Почтовая;
с 14:00 до 17:00 по ул. Волжская ул. Лермонтова ул. Озерная

31 октября 1 ноября с  9:00  до  16:00  по  ул. Жатковская, Рудничная, Поселковая, Ударников, Паровозная.

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#отключение света

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