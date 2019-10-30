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Мужчина забыл в банкомате 34 000 рублей

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#банкомат #кража
Мужчина забыл в банкомате 34 000 рублей

Невнимательностью клиента воспользовался злоумышленник.

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Очередной курьезный случай произошел в Ленинском районе Перми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Молодой человек зашел в помещение c банкоматами, чтобы совершить денежную операцию через терминал. Пермяк внес 34 тысячи рублей в купюроприемник и резко отвлекся. Судя по кадрам видеонаблюдения, мужчина начал поправлять носок на ноге и забыл подтвердить завершение операции. Невнимательностью клиента воспользовался другой посетитель. Злоумышленник забрал деньги из купюроприемника, положил их в карман и вышел из помещения. Сейчас его разыскивает полиция. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: на вид около 50 лет, среднего телосложения, седые волосы, носит очки. Был одет в темную бейсболку и черную ветровку.

Всех, кому что-либо известно о данном человеке, просят позвонить по телефонам: 218-88-73, 89125923308.
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#банкомат #кража

Комментарии (1)

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Личи

23 минуты назад
Этот с носков сам и виноват
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