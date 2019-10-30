Жительницу солнечной Флориды наказали из-за пивного бизнеса в Липецке

38-летняя Александра Быкова только за три прошедшие месяца фигурировала в 117 административных делах, она оштрафована приблизительно на четыре млн рублей.

В мировом суде Октябрьского округа Липецка судья Надежда Федорова привлекла к административной ответственности 38-летнюю предпринимательницу, проживающую в США. Владелица сети пивных магазинов «Хмельник» Александра Быкова за «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Статья 14.16. КоАП РФ) выплатит штраф в размере 70 тыс рублей.



В суд Александра Быкова не приехала. Юристы, представляющие интересы ИП пояснили, что Быкова находится на постоянном месте жительства в штате Флорида (США).



Как сообщили GOROD48 в управлении в управлении потребительского рынка и ценовой политики, только за III квартал 2019 года в отношении Александры Быковой возбуждено 117 административных дела, она оштрафована приблизительно на четыре млн рублей.



По сведениям ведомства, владелица сети из 32 пивных магазинов «Хмельник», поставила нарушение законодательства в сфере алкогольного регулирования на поток. В частности, в торговых точках реализуется пиво после 21.00. Это выявляют липецкие общественники. 26 жителей областного центра совершали контрольные закупки ночью. В «Хмельнике» без проблем им продали пиво порядка 200 раз.

