В Задонске ночью обстреляли дом

Полиция разбирается в произошедшем

Сегодня ночью в Задонске неизвестные обстреляли дом на улице Крупской. По словам очевидцев, огонь вели по окнам, забору и другим постройкам. При этом нападавшие несколько раз приезжали, уезжали, возвращались и снова стреляли по дому.



По факту ночной стрельбы по жилому дому на улице Крупской в Задонске полиция проводит проверку, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Изъяты вещественные доказательства. Уже ведется опрос предполагаемых виновников нападения. По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт. В результате нападения никто не пострадал.

