Происшествия

12 минут назад

В Задонске ночью обстреляли дом

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#стрельба #Задонск
В Задонске ночью обстреляли дом

Полиция разбирается в произошедшем

Сегодня ночью в Задонске неизвестные обстреляли дом на улице Крупской. По словам очевидцев, огонь вели по окнам, забору и другим постройкам. При этом нападавшие несколько раз приезжали, уезжали, возвращались и снова стреляли по дому.

По факту ночной стрельбы по жилому дому на улице Крупской в Задонске полиция проводит проверку, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Изъяты вещественные доказательства. Уже ведется опрос предполагаемых виновников нападения. По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт. В результате нападения никто не пострадал.
137
#стрельба #Задонск

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