В мире
14 минут назад
Конгрессмены наказали Турцию за покупку С-400
США вводит пакет санкций.
Санкции США в отношении Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400 и военной операции на северо-востоке Сирии одобрены конгрессом во вторник, 29 октября. Об этом сообщило ТАСС. Пакет мер носит название PACT Act - от Protect Against Conflict by Turkey Act, что означает "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции. Палата представителей обязала президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к турецкой военной операции в Сирии, вплоть до министра обороны. Под санкции могут попасть турецкие финансовые учреждения и иностранные компании, поставлявшие Турции вооружение. При этом американским компаниям запрещено поставлять оружие Анкаре, уточняют «Известия». Документ теперь должен пройти сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.
Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет санкций против Турции. Проект санкций несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября, отметили в ведомстве. МИД Турции также призвал Соединенные Штаты принять необходимые меры, чтобы "предотвратить дальнейшее ухудшение отношений" между Анкарой и Вашингтоном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, напоминает РИА Новости. Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. На следующий день минобороны Турции заявило, что Анкара не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.
Поставки Турции российских систем ПВО С-400, начавшиеся в середине июля, вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет санкций против Турции. Проект санкций несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября, отметили в ведомстве. МИД Турции также призвал Соединенные Штаты принять необходимые меры, чтобы "предотвратить дальнейшее ухудшение отношений" между Анкарой и Вашингтоном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, напоминает РИА Новости. Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. На следующий день минобороны Турции заявило, что Анкара не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.
Поставки Турции российских систем ПВО С-400, начавшиеся в середине июля, вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.