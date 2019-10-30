В России
23 минуты назад
Израильское посольство перестало работать в Москве и Санкт-Петербурге
Причина — проблема с финансами.
Посольство Израиля в Москве и Санкт-Петербурге временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке. Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут. Временное закрытие связано с решением израильского Минфина об изменении ранее существовавшей договоренности и процедуры финансирования, уточняет ТАСС.
- "В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство, - говорится в сообщении.
Подавшим заявки гражданам на визу или вид на жительство придётся ждать её открытия, сообщила News.ru пресс-атташе Анна Кейнан. Она отметила, что на официальной странице посольства и в его аккаунтах в социальных сетях дипмиссия будет размещать актуальную информацию по сложившейся ситуации.
Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство планирует установить новые стандарты отчетности. При этом отчитываться по-новому чиновникам придется и за прошлые расходы, что, как отмечает Times of Israel, может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля, уточняет РБК.
- "В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство, - говорится в сообщении.
Подавшим заявки гражданам на визу или вид на жительство придётся ждать её открытия, сообщила News.ru пресс-атташе Анна Кейнан. Она отметила, что на официальной странице посольства и в его аккаунтах в социальных сетях дипмиссия будет размещать актуальную информацию по сложившейся ситуации.
Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство планирует установить новые стандарты отчетности. При этом отчитываться по-новому чиновникам придется и за прошлые расходы, что, как отмечает Times of Israel, может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля, уточняет РБК.