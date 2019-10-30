Общество

22 минуты назад

В Липецке готовятся к зиме

7 287
#зима #дороги
В Липецке готовятся к зиме

В этом году на борьбу с гололедицей и снежными заносами готовы выйти 120 единиц спецтехники управления благоустройства Липецка. 

В их числе 40 снегоочистителей на базе трактора МТЗ, 2 роторных снегоочистителя, 3 лаповых снегопогрузчика, 12 фронтальных погрузчиков, 3 экскаватора – погрузчика. С особо сложными случаями справятся 3 автогрейдера. Столько же в случае необходимости привлекут из сторонних организаций.

Улучшить сцепление колес автомобиля с проезжей частью поможет работа 39 пескоразбрасывателей.  Для уборки тротуаров приобретена малогабаритная техника, в количестве 13 единиц, 7 из которых уже поступило. Остальные 6 придут в самое ближайшее время. Приобретение данной техники значительно ускорит уборку пешеходных зон города.

Сотрудники структурного подразделения администрации будут поддерживать порядок на городской территории площадью свыше 5 млн. м2 . Большую часть из них – около 3 млн. м2 - составляют автомобильные дороги и улицы частного сектора (422 шт.).  Также сюда входят внутриквартальные, местные проезды и тротуары. Около 267 тыс. м2  остановок, пешеходных зон будут убирать вручную. 

Для обработки проезжих частей и тротуаров заготовлено свыше 30 тысяч тонн пескосоляной смеси.

В центральной части города на площади 465 тыс.м2 планируют использовать чистую техническую соль, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
7 287
#зима #дороги

Комментарии (7)

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олень

1 минуту назад
ZX-MW-1, езжай жить на Колыму, чудила!
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ZX-MW-1

3 минуты назад
Быстрее бы уже зима наступила! Жду не дождусь, а то надоела эта уже жара на улице, дышать просто невыносимо!
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Местный

4 минуты назад
1, жри его сам,чудо.
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Местный

4 минуты назад
1, жри его сам,чудо.
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1

8 минут назад
аэродромному очистителю даже соль не нужна
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1

9 минут назад
Всякие прочие очистители - ничто, по сравнению с аэродромным очистителем!
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Дед отМороз

11 минут назад
Написано красиво.
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