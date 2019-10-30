В Липецке готовятся к зиме

В этом году на борьбу с гололедицей и снежными заносами готовы выйти 120 единиц спецтехники управления благоустройства Липецка.

В их числе 40 снегоочистителей на базе трактора МТЗ, 2 роторных снегоочистителя, 3 лаповых снегопогрузчика, 12 фронтальных погрузчиков, 3 экскаватора – погрузчика. С особо сложными случаями справятся 3 автогрейдера. Столько же в случае необходимости привлекут из сторонних организаций.



Улучшить сцепление колес автомобиля с проезжей частью поможет работа 39 пескоразбрасывателей. Для уборки тротуаров приобретена малогабаритная техника, в количестве 13 единиц, 7 из которых уже поступило. Остальные 6 придут в самое ближайшее время. Приобретение данной техники значительно ускорит уборку пешеходных зон города.



Сотрудники структурного подразделения администрации будут поддерживать порядок на городской территории площадью свыше 5 млн. м2 . Большую часть из них – около 3 млн. м2 - составляют автомобильные дороги и улицы частного сектора (422 шт.). Также сюда входят внутриквартальные, местные проезды и тротуары. Около 267 тыс. м2 остановок, пешеходных зон будут убирать вручную.



Для обработки проезжих частей и тротуаров заготовлено свыше 30 тысяч тонн пескосоляной смеси.



В центральной части города на площади 465 тыс.м2 планируют использовать чистую техническую соль, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

