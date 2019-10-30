Кандидаты на бизнес-омбудсмена представили свои программы предпринимателям

Чрезмерный контроль проверяющих органов и административные барьеры, налоги и земельные вопросы — с какими проблемами чаще всего сталкиваются липецкие предприниматели и как помочь малому и среднему бизнесу с их решением?

Кандидаты на должность регионального бизнес-омбудсмена встретились на площадке Липецкого РСПП с предпринимателями, чтобы рассказать о своих программах. Встречу провела заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.Всего на пост бизнес-омбудсмена претендуют четыре человека. Сергей Бугаков с 2010 по 2018 год возглавлял региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса — его кандидатуру выдвинул губернатор Липецкой области. Липецкая областная общественная организация по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия» предложила своего президента Андрея Корчагина — он также является директором Автономной некоммерческой организации Дополнительного образования «Молодежная Бизнес школа». Региональное Объединение Работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» выдвинуло кандидатуру Ивана Кошелева, который с 2012 по 2019 годы был гендиректором АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», а сейчас является директором по стратегическому развитию ООО «Техна». Липецкая региональная общественная организация кооперации бизнеса «Открытый клуб предпринимателей» предложила Дмитрия Соколова, директора ООО Юридическая компания «Соколов и партнеры».Открывая встречу, Ольга Митрохина пояснила: площадка для встречи кандидатов с предпринимателями выбрана не случайно — Липецкое РСПП является одним из крупнейших объединений регионального бизнеса. «Мы хотели бы понять, какие идеи будут воплощены, какие вопросы бизнес-омбудсмен поможет решать предпринимательскому сообществу».Претенденты рассказали о своих предложениях по улучшению предпринимательского климата в Липецкой области. Каждому из кандидатов задавали вопросы, в обсуждении были высказаны разные точки зрения.Старт обсуждениям дал бывший руководитель управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков. Основной постулат его программы — работа по решению проблем бизнеса должна быть системной. «Как бывший чиновник я прекрасно знаю проблемы бизнеса изнутри, трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Системная работа с обращениями и вопросами позволит составлять запросы по коррекции законодательной базы — от местного и регионального до федерального уровня. Важной может стать помощь в решении хозяйственных споров, не доводя их до суда. Часть проблем уйдут, если противодействовать давлению чиновников или же их бездействию, а контроль за деятельностью бизнеса будет не карательным (найти нарушения), а ориентированным. Сегодня индивидуальные предприниматели и малый бизнес являются наиболее незащищенными представителями делового сообщества — одна из причин та, что у них отсутствует юридическая служба. Предпринимателям необходим доступ к юридическим услугам». Участников встречи интересовало, не захочет ли Сергей Бугаков играть на стороне чиновников. «Самое главное — работать честно, какое место ты бы ни занимал. Ведь наша цель сделать так, чтобы бизнесу было удобно работать».О риск-ориентированном подходе к проверкам бизнеса говорил и Иван Кошелев: «В зависимости от рисков будет определяться контроль — например, для изготовителей мебели он может быть менее строгим, чем для атомной станции. Кроме того, контроль от карательного должен постепенно переходить к предупредительному — когда важно не количество нарушений, а меры, которые помогли избежать эти нарушения». Предприниматели поинтересовались, разумно ли убирать контроль или сводить его к минимуму, не приведет ли такая мера к появлению нарушений. «Если бизнесмен работает честно, то должна действовать позиция: общество обязано уважать вас, если вы уважаете это общество. Но если человек выжимает прибыль, не думая о безопасности, контроль необходим». Одним из камней преткновения бизнесмены назвали сотрудничество с контрагентами, которые относятся к неблагонадежным — по этой причине можно лишиться возмещения НДС. «И это тоже тема для работы бизнес-омбудсмена — заставить надзорные и фискальные органы действовать, а не перекидывать задачу на вас. Ведь у той же налоговой службы есть такие полномочия — ликвидировать неблагонадежные компании, у вас такого права нет. Вам предлагают воззвать к их совести и заставить работать честно или отказаться сотрудничать с ними. Но на кого-то не действуют призывы, а где-то нет альтернативы для сотрудничества, кроме как с этими неблагонадежными компаниями. Бизнес должен заставить принимать меры воздействия к таким спорным компаниям и со стороны власти».Андрей Корчагин отметил: по подсчетам некоторых экспертов работу бизнеса у нас регулируют порядка 5-6 тысяч различных регламентов. Бизнес не всегда может противостоять им из-за отсутствия знаний и различной юридической информации. Среди мер поддержки малого бизнеса он назвал просвещение предпринимателей — те должны знать о своих правах и как ими воспользоваться, где получить ту или иную поддержку — даже у тех же чиновников.О необходимости юридической грамотности говорил Дмитрий Соколов — с коллегами он регулярно проводит встречи с бизнесом, чтобы осветить разные положения законов. Среди проблем он назвал излишние административные барьеры со стороны некоторых чиновников, работу с недобросовестными контрагентами. «Не только проверяющие должны искать нарушения — бизнесу стоит фиксировать нарушения контролирующих органов, чтобы не допускать излишнего давления. Но для этого нужны юридические знания». Что касается соперничества, Дмитрий Соколов отметил — кандидаты в омбудсмена не соперники, они в некотором смысле коллеги, которые делают одно дело.Теперь решение за областным Советом депутатов.