30 минут назад
Названы регионы с хорошими и плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики информационное агентство RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.
Меньше всего нормативам дороги соответствуют в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), Республике Крым (21,1%) и Рязанской области (22%).
Всего в России в прошлом году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории. За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных дорог). Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов.