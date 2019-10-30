В России

30 минут назад

Названы регионы с хорошими и плохими дорогами

96
#дороги
Названы регионы с хорошими и плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. На основе этой статистики информационное агентство RT составил рейтинг регионов с самыми качественными дорогами.

В 2018 году в Москве оказалось больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 97 процентов. Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 процента), третью — Ставропольский край (74,9 процента). В пятерку также вошли Красноярский край (71,4 процента) и Ингушетия (70,4 процента). За ними следуют Воронежская область, Республика Хакасия, Краснодарский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Пензенская область, Московская область, Белгородская область и Чукотский автономный округ. Их показатели находятся в пределах 60–70%, отмечает РБК.

Меньше всего нормативам дороги соответствуют в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Республике Калмыкия (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), Республике Крым (21,1%) и Рязанской области (22%).

Всего в России в прошлом году нормам соответствовало 42,4% всех дорог этой категории. За десять лет этот показатель улучшился на 5% (в 2008 году было 37,8% качественных дорог). Дороги регионального (или межмуниципального) значения находятся в собственности субъектов и получают финансирование из их бюджетов.
96
#дороги

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