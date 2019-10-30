Самая старая женщина мира умерла в России

Долгожительница скончалась в Астраханской области.

В поселке Алча Астраханской области на 123-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил прессе глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев. Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 124-летия. Женщину похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок



С января этого года россиянка Танзиля Бисембеева считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России. Танзиля Бисембеева родилась еще в конце XIX века - 14 марта 1896 года. Она воспитала четверых детей, у нее 10 внуков, 13 правнуков и два праправнука. В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире. В 2017 году рекорд астраханки был побит, самым пожилым человеком страны была официально признана 127-летняя Нану Шаова из Кабардино-Балкарии, в январе 2019 года она умерла.



