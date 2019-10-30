Общество
52 минуты назад
«Секретная» миллионерша рассказала, как проходили съемки в Липецкой области
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Кристина Сержпинская сообщила, что помогла еще одной девушке-инвалиду, Оле, но это не вошло в передачу
Как сообщал GOROD48, в минувший понедельник на телеканале «Пятница» вышло в эфир шоу «Секретный миллионер». Это передача про российских миллионеров, которые прикидываются обычными гражданами, и путешествуют по провинции, испытывая людей на доброту или пороки. Нуждающимся и произведшим впечатления людям миллионеры оказывают помощь.
Предпринимательницу из Ставрополя, владелицу франшизы – студий красоты, Кристину Сержпинская, авторы шоу представили блогером-автостопером и сняли ее приключения в Липецкой области. Она побывала в Лебедяни в конном клубе Юрия Романова, в Тербунах, где оказала помощь девушке-инвалиду Нине, подарив ей квартиру, в Ельце, где также оказала серьезную помощь девушке Джамиле, воспитывающей в одиночку трех сестер. Но, оказалось, что в Ельце Кристина облагодетельствовала еще одну девушку-инвалида, подарив ей турпутевку в Израиль.
На своей страничке в Инстаграм Кристина делалась впечатлениями и рассказывала, как проходили съемки.
«Все, что там было, было по-настоящему. Я понимала, что соглашаюсь участвовать в реалити-шоу. Но не догадывалась, что это настолько серьезно», сообщила Кристина в одном из постов.
По поводу оказанной подаренным жителям Липецкой области подарков, Кристина написала следующее: «Есть и другая сторона. Многие люди начали откровенно просить все, что им взбредет в голову. Дом, мотоцикл и даже роллы. На такие сообщения я не отвечала. Считаю медвежьей услугой помогать взрослым здоровым людям. Первое - это не помощь человеку, а воспитание паразитирующего общества. Второе - у меня в планах не было посвятить всю свою жизнь на создание условий для всей страны. Люди поспешили переложить ответственность за свою жизнь на меня. Некоторые и вовсе решили, что я им должна».
Вчера вечером Кристина сообщила еще некоторые подробности: «Как было на самом деле. Сегодня, мне позвонил родственник и сказал, что я замечательная актриса. После чего, я поняла, что многие, и правда, не могут поверить, что это реалити-шоу. Из названия - подразумевает реальные события. И я такая прекрасная актриса, только потому, что не актриса. Я прожила это испытание, забыв о камере в первый день.
Единственное расхождение - не показали еще одну героиню Олю. Она, несмотря на наличие хрустальной болезни, делает маникюр на дому. Сама не ходит, ездит на коляске, так как любое неловкое движение приводит к поломке костей. Оле я сделала маникюр с покрытием, а по итогу программы исполнила ее мечту. Это была путевка на двоих в Израиль. Есть еще одно! Просила помощи у безразличных людей, плакала и ела я намного чаще, чем показали. Но это все ограниченный тайминг. Спасибо телеканалу «Пятница». Съемочная группа - настоящие профессионалы. Даже, когда я молила покормить или поговорить по душам, они игнорировали, отворачивались и уходили. Со стороны ребята были такие крутые, хорошо одетые и сытые. И мне бомжу было так одиноко, когда они сидели вместе, а я в стороне. Как только закончилось реалити, было непривычно почувствовать себя человеком, с которым разговаривают…»
Фото: www.instagram.com/krisserzhpinskaya
Предпринимательницу из Ставрополя, владелицу франшизы – студий красоты, Кристину Сержпинская, авторы шоу представили блогером-автостопером и сняли ее приключения в Липецкой области. Она побывала в Лебедяни в конном клубе Юрия Романова, в Тербунах, где оказала помощь девушке-инвалиду Нине, подарив ей квартиру, в Ельце, где также оказала серьезную помощь девушке Джамиле, воспитывающей в одиночку трех сестер. Но, оказалось, что в Ельце Кристина облагодетельствовала еще одну девушку-инвалида, подарив ей турпутевку в Израиль.
На своей страничке в Инстаграм Кристина делалась впечатлениями и рассказывала, как проходили съемки.
«Все, что там было, было по-настоящему. Я понимала, что соглашаюсь участвовать в реалити-шоу. Но не догадывалась, что это настолько серьезно», сообщила Кристина в одном из постов.
По поводу оказанной подаренным жителям Липецкой области подарков, Кристина написала следующее: «Есть и другая сторона. Многие люди начали откровенно просить все, что им взбредет в голову. Дом, мотоцикл и даже роллы. На такие сообщения я не отвечала. Считаю медвежьей услугой помогать взрослым здоровым людям. Первое - это не помощь человеку, а воспитание паразитирующего общества. Второе - у меня в планах не было посвятить всю свою жизнь на создание условий для всей страны. Люди поспешили переложить ответственность за свою жизнь на меня. Некоторые и вовсе решили, что я им должна».
Вчера вечером Кристина сообщила еще некоторые подробности: «Как было на самом деле. Сегодня, мне позвонил родственник и сказал, что я замечательная актриса. После чего, я поняла, что многие, и правда, не могут поверить, что это реалити-шоу. Из названия - подразумевает реальные события. И я такая прекрасная актриса, только потому, что не актриса. Я прожила это испытание, забыв о камере в первый день.
Единственное расхождение - не показали еще одну героиню Олю. Она, несмотря на наличие хрустальной болезни, делает маникюр на дому. Сама не ходит, ездит на коляске, так как любое неловкое движение приводит к поломке костей. Оле я сделала маникюр с покрытием, а по итогу программы исполнила ее мечту. Это была путевка на двоих в Израиль. Есть еще одно! Просила помощи у безразличных людей, плакала и ела я намного чаще, чем показали. Но это все ограниченный тайминг. Спасибо телеканалу «Пятница». Съемочная группа - настоящие профессионалы. Даже, когда я молила покормить или поговорить по душам, они игнорировали, отворачивались и уходили. Со стороны ребята были такие крутые, хорошо одетые и сытые. И мне бомжу было так одиноко, когда они сидели вместе, а я в стороне. Как только закончилось реалити, было непривычно почувствовать себя человеком, с которым разговаривают…»
Фото: www.instagram.com/krisserzhpinskaya
5 847
ХАХАХА
fed
fed
Сколько тщеславия !!! Ужас !
ну