Общество

52 минуты назад

«Секретная» миллионерша рассказала, как проходили съемки в Липецкой области

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#секретный миллионер
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«Секретная» миллионерша рассказала, как проходили съемки в Липецкой области

Кристина Сержпинская сообщила, что помогла еще одной девушке-инвалиду, Оле, но это не вошло в передачу

Как  сообщал GOROD48, в минувший понедельник на телеканале «Пятница» вышло в эфир шоу «Секретный миллионер». Это передача про российских миллионеров, которые прикидываются обычными гражданами, и путешествуют по провинции, испытывая людей на доброту или пороки.  Нуждающимся и произведшим впечатления людям миллионеры оказывают помощь.

Предпринимательницу из Ставрополя, владелицу франшизы – студий красоты, Кристину Сержпинская, авторы шоу представили блогером-автостопером и сняли ее приключения в Липецкой области. Она побывала в Лебедяни в конном клубе Юрия Романова, в Тербунах, где оказала помощь девушке-инвалиду Нине, подарив ей квартиру, в Ельце, где также оказала серьезную помощь девушке Джамиле, воспитывающей в одиночку трех сестер. Но, оказалось, что в Ельце Кристина облагодетельствовала еще одну девушку-инвалида, подарив ей турпутевку в Израиль.

На своей страничке в Инстаграм Кристина делалась впечатлениями и рассказывала, как проходили съемки.

«Все, что там было, было по-настоящему. Я понимала, что соглашаюсь участвовать в реалити-шоу. Но не догадывалась, что это настолько серьезно», сообщила Кристина в одном из постов.

По поводу оказанной подаренным жителям Липецкой области подарков, Кристина написала следующее: «Есть и другая сторона. Многие люди начали откровенно просить все, что им взбредет в голову.  Дом, мотоцикл и даже роллы. На такие сообщения я не отвечала. Считаю медвежьей услугой помогать взрослым здоровым людям. Первое - это не помощь человеку, а воспитание паразитирующего общества. Второе - у меня в планах не было посвятить всю свою жизнь на создание условий для всей страны. Люди поспешили переложить ответственность за свою жизнь на меня. Некоторые и вовсе решили, что я им должна».

Вчера вечером Кристина сообщила еще некоторые подробности: «Как было на самом деле. Сегодня, мне позвонил родственник и сказал, что я замечательная актриса. После чего, я поняла, что многие, и правда, не могут поверить, что это реалити-шоу. Из названия - подразумевает реальные события. И я такая прекрасная актриса, только потому, что не актриса. Я прожила это испытание, забыв о камере в первый день.

Единственное расхождение - не показали еще одну героиню Олю. Она, несмотря на наличие хрустальной болезни, делает маникюр на дому. Сама не ходит, ездит на коляске, так как любое неловкое движение приводит к поломке костей. Оле я сделала маникюр с покрытием, а по итогу программы исполнила ее мечту. Это была путевка на двоих в Израиль. Есть еще одно! Просила помощи у безразличных людей, плакала и ела я намного чаще, чем показали. Но это все ограниченный тайминг. Спасибо телеканалу «Пятница». Съемочная группа - настоящие профессионалы. Даже, когда я молила покормить или поговорить по душам, они игнорировали, отворачивались и уходили. Со стороны ребята были такие крутые, хорошо одетые и сытые. И мне бомжу было так одиноко, когда они сидели вместе, а я в стороне. Как только закончилось реалити, было непривычно почувствовать себя человеком, с которым разговаривают…»

Фото: www.instagram.com/krisserzhpinskaya

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#секретный миллионер
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Комментарии (5)

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ХАХАХА

6 минут назад
Сержпинская Кристина Витальевна - дата регистрации компании -- январь.2018 ООО "УК МОХИТО" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОХИТО" Дата регтистрации- август 2019
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fed

16 минут назад
Сколько тщеславия !!! Ужас !, квартиру в Тербунах - 1 мл. машина - 800 тыс, путевка в ИзраИль - 100 тыс. Итог - 2 ляма. А теперь позвони на Пятницу и спросил сколько стоит реклама. 2 мульта - 20 сек ролик.
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fed

18 минут назад
Сколько тщеславия !!! Ужас !, херню не пиши. все эти подарки - бартер за рекламу на Пятнице.
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Сколько тщеславия !!! Ужас !

21 минуту назад
Сколько гордости от твоих добрых дел ! Ты сама не осознаешь того ,что впадаешь в грех ! Зачем так массово пиариться , строить из себя добрую фею , зачем все это шоу ? А по тихому нельзя было ? Нельзя ли творить чудеса без участия СМИ ? СЛАБО ? !! Если ты сделала ДОБРО людям ,то ты обязана забыть об этом -так велел ВСЕВЫШНИЙ нам ! И зачем столько ПОКАЗУШНОСТИ ,не понимая того ,что сами же и впадает в грех ?!
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ну

39 минут назад
липчанам пох на ее рассказы
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