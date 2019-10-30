Ночные работы на канализационной станции прошли благополучно и закончились досрочно

Вечером 29 октября на оборудовании канализационной напорной станции, расположенной в поселке Дачный начались ремонтные работы.

К масштабной реконструкции одного из агрегатов специалисты службы водоотведения ЛГЭК готовились в течение трех недель. Для качественного, безаварийного и безопасного проведения работ пришлось на время отключать холодное водоснабжение районов Матырский и Дачный, которые обслуживает данная станция.



Ремонтная бригада заменила задвижку на коллекторе диаметром 400 мм, при этом были сдренированы в приемное отделение КНС оба напорных коллектора. Закончились работы сегодня около 6 утра и в это же время водоснабжение потребителей было восстановлено.



Стоит отметить, что ремонтные работы осуществлялись после согласования с Департаментом ЖКХ города Липецка и в целях предотвращения аварийных ситуаций в будущем, сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК».



