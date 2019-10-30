Бывший председатель департамента транспорта Липецка раскаялся

Александр Алынин признал должностной проступок.

Мировой судья СУ №15 Советского района выписал штраф бывшему председателю департамента транспорта Липецка Александру Алынину. Экс-чиновника признали виновным в должностном преступлении. Александр Алынин, который сейчас является директором МУП «Городской электротранспорт», признался в проступке и раскаялся.



Суд установил, что Александр Алынин в периоды с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 и с 1 января 2019 по 1 августа 2019 как председатель департамента администрации города Липецка не обеспечил должного контроля за соблюдением требований формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственного департаменту учреждения «Липецкая городская транспортная компания» за счет средств городского бюджета. Александр Алынин допустил нарушение процедур формирования муниципального задания, расчета нормативов и объема субсидий для его выполнения, что противоречит требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Алынин свою вину оспаривать не стал, он раскаивался и полагал, что отступление от требований законодательства по формированию и расчету финансового обеспечения выполнения муниципального задания не повлекли неблагоприятных последствий, просил данные обстоятельства учесть при назначении наказания.



Представители департамента финансов администрации города Липецка подтвердили, что в ходе проведения проверки были выявлены перечисленные выше нарушения. Алынину вменили состав административного правонарушения, предусмотренного ст.15.15.15 КоАП РФ - Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания. Это правонарушение наказывается штрафом от 10 000 до 30 000 рублей.



Александру Алынину выписали штраф в 10 000 рублей. Эта сумма поступит на счет городского департамента финансов.