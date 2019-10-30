Общество

29 минут назад

Бывший председатель департамента транспорта Липецка раскаялся

10 915
#транспорт #нарушение #муниципальное задание
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Бывший председатель департамента транспорта Липецка раскаялся

Александр Алынин признал должностной проступок.

Мировой судья СУ №15 Советского района выписал штраф бывшему председателю департамента транспорта Липецка Александру Алынину. Экс-чиновника признали виновным в должностном преступлении. Александр Алынин, который сейчас является директором МУП «Городской электротранспорт», признался в проступке и раскаялся.

Суд установил, что Александр Алынин в периоды с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 и с 1 января 2019 по 1 августа 2019 как председатель департамента администрации города Липецка не обеспечил должного контроля за соблюдением требований формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственного департаменту учреждения «Липецкая городская транспортная компания» за счет средств городского бюджета. Александр Алынин допустил нарушение процедур формирования муниципального задания, расчета нормативов и объема субсидий для его выполнения, что противоречит требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Алынин свою вину оспаривать не стал, он раскаивался и полагал, что отступление от требований законодательства по формированию и расчету финансового обеспечения выполнения муниципального задания не повлекли неблагоприятных последствий, просил данные обстоятельства учесть при назначении наказания.

Представители департамента финансов администрации города Липецка подтвердили, что в ходе проведения проверки были выявлены перечисленные выше нарушения. Алынину вменили состав административного правонарушения, предусмотренного ст.15.15.15 КоАП РФ - Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания. Это правонарушение наказывается штрафом от 10 000 до 30 000 рублей.

Александру Алынину выписали штраф в 10 000 рублей. Эта сумма поступит на счет городского департамента финансов.
10 915
#транспорт #нарушение #муниципальное задание
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Комментарии (10)

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а чё , нельзя прихворнуть ?

10 минут назад
По собственному желанию. С такой формулировкой оставил свою должность председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Алынин. Два последних месяца Александр Алынин провел на больничном
ответить

работяга ,мля

11 минут назад
Верный ход. Жаль, что это сделали после того, как угробили троллейбусы, — не может смириться с отказом от троллейбусов коммунист Николай Быковских. — У нас предприятие электротранспорта остается с трамваями 100% износа и планами на инвестора. Доживет ли предприятие? — Доживет, уверенно ответил главный городской транспортник Алынин. — Мы уже сейчас активно работаем с потенциальными инвесторами.
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обосрались в который раз !

11 минут назад
Новые электробусы неудобны, там сиденья высокие, — сразу предупредила чиновников депутат Валентина Пересыпкина. — Мы еще ничего не купили, пока смотрим. Но ваше мнение мы услышали, — ответил глава города Сергей Иванов.
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Иван

13 минут назад
Не понятно - информация , выложенная - это крем на торт или г...о по "сусалам" налогоплатИльщиков?( почему - "платИть" - во всех случаях оплаты , а налоги - "платЕльщик"? Что за керня?).
ответить

007

15 минут назад
Поймите и простите
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Фрэнк Гудвин

15 минут назад
Думаю, не заплачет - это не грудининский миллиард с солидным хвостиком.
ответить

обосрались в который раз !

18 минут назад
Как известно, в соответствии с изменениями структуры администрации города, утвержденными Липецким горсоветом 1 декабря 2016 года, действующий департамент транспорта, дорог и благоустройства преобразуется в два ведомства – департамент транспорта и департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Разделение зон ответственности и четкая конкретизация исполнительских функций структурных подразделений должны способствовать более эффективной реализации полномочий муниципалитета в этих сфера
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гость

18 минут назад
Глава Липецка Сергей Иванов назначил председателем городского департамента транспорта 35-летнего Александра Алынина, прежде работавшего начальником отдела транспорта в управлении дорог и транспорта Липецкой области
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гость

19 минут назад
А Ещё один бывший, раскаялся и отправился на Бали , в Липецке-то , холодает , а там , самый раз !
ответить

А Ещё один бывший

23 минуты назад
А ещё один бывший председатель не будет каяться?
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