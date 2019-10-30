За сутки в Липецкой области произошли два серьезных ДТП

В одном из них погиб человек

29 октября в Задонском районе около половины четвертого утра произошло столкновение УАЗа под управлением 36-летнего водителя и грузовика «Скания» с 49-летним мужчиной за рулем. Водитель внедорожника получил смертельную травму. Предварительной причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.



Также вчера в Ельце около десяти часов утра в поселке Строитель произошло столкновение ВАЗ-2104 под управлением 84-летнего мужчины и «Ауди» с 21-летним парнем за рулем. Пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда.

