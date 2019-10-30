Движение транспорта по улице Ленина будет затруднено

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в связи с ремонтом сетей водоснабжения, расположенных под проезжей частью, с 30 по 31 октября 2019 года в районе дома № 40 (Санаторий «Восход») по ул. Ленина движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.



Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать время в пути или альтернативные пути проезда.

