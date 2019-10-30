Происшествия

51 минуту назад

Ельчанин предложил автоинспектору 500 рублей за сломанную фару

4 394
#покушение на дачу взятки
1
Ельчанин предложил автоинспектору 500 рублей за сломанную фару

Покушение на дачу взятки дорого обошлось автомобилисту.

Мировой судья СУ №1 Ельца наказал штрафом в 12 000 рублей водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору. Инспектор от мзды отказался и сообщил о преступлении в полицию.

Суд установил, что попытка дачи взятки была совершена утром 19 июля в Ельце. Автоинспекторы остановили автомобиль, у которого не работала правая передняя фара. Автомобилист не хотел, чтобы его штрафовали за это, и предложил инспектору взятку. Он положил перед автоинспектором 500 рублей. За эту сумму автомобилист предложил «замять» дело. Автоинспектор оказался неподкупен. Он сообщил о покушении на дачу взятки в дежурную часть ОМВД России по Ельцу.

Следователь по особо важным делам следственного отдела Ельца обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и наложении на мужчину судебного штрафа. Стороны процесса поддержали заявление. Известно, что ущерб, причиненный преступлением против государственной власти и интересов государственной службы, был возмещен мужчиной путем пожертвования гимназии №97 Ельца четырех роутеров на общую стоимость 52 702 рубля. Уголовное дело в отношении автомобилиста было прекращено, но ему придется выплатить 12 000 рублей.
4 394
#покушение на дачу взятки
1

Комментарии (4)

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Местный

13 минут назад
Опять прокладки ментовские
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липовский

28 минут назад
эт что ж за такие роутеры 52 косаря ?
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Правда

31 минуту назад
А на месте исправить нельзя было,сразу штраф.А предупреждение.Что сдесь не чисто.
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!

36 минут назад
Гаец мог бы и словестным предупреждением ограничиться. Закон допускает в данном случае.
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