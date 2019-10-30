Общество

4 минуты назад

Прокуратура не нашла червей в супе для кадетов

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#проверка #школьное питание
Прокуратура не нашла червей в супе для кадетов

Зато выявила нарушения на кухне столовой кадетской школы.

Прокуратурой Липецкой области с привлечением специалистов регионального управления провела проверку сообщения GOROD48 насчет жалобы на червей в школьном питании в кадетской школе. Нам в редакцию прислали снимок супа, в котором плавал червяк.

Выяснено, что услуги по организации питания обучающихся в ГБОУ Липецкой области «Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П.» оказывает ООО «Столичная кулинарная компания». Действительно, тогда на обед в школе был суп - «Ленинградский рассольник», а также кадетов кормили картофельным пюре с рыбной котлетой.

- Согласно информации Роспотребнадзора по Липецкой области, отобранные пробы продуктов, в том числе перловой крупы, из которой готовился рассольник, гигиеническим требованиям соответствуют. Нарушений условий хранения и приема продуктов, в том числе, в части наличия документов, удостоверяющих качество продуктов, сроков их реализации, не выявлено, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что вопреки санитарно-эпидемиологических требований в школе использовались разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями.

В связи с этим в отношении повара-бригадира ООО «СКК» прокуратурой Советского района Липецка вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов), которое находится на рассмотрении ТУ Роспотребнадзора по Липецкой области. В адрес директора Липецкого филиала ООО «Столичная кулинарная компания» внесено представление, которое в настоящее время не рассмотрено.
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#проверка #школьное питание

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