Происшествия

10 минут назад

Любительница нижнего белья попала на видео

268
#кража #магазин
Любительница нижнего белья попала на видео

Камеры наблюдения магазина записали кражу.

- Отдел полиции №8 поводит проверку по данному факту, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.


Поводом для проверки стало заявление от администрации магазина одежды, расположенного в районе улицы Неделина в Липецке. 28 октября камеры наблюдения торговой точки записали кражу. Когда продавец отвлеклась, вошедшая в магазин девушка спрятала товар в свою сумочку. Видео распространили в социальных сетях.


268
#кража #магазин

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