Любительница нижнего белья попала на видео

Камеры наблюдения магазина записали кражу.

- Отдел полиции №8 поводит проверку по данному факту, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.





Поводом для проверки стало заявление от администрации магазина одежды, расположенного в районе улицы Неделина в Липецке. 28 октября камеры наблюдения торговой точки записали кражу. Когда продавец отвлеклась, вошедшая в магазин девушка спрятала товар в свою сумочку. Видео распространили в социальных сетях.





