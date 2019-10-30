Общество

53 минуты назад

В детских садах Липецкой области детей недокармливают

8 1044
#проверка #роспотребнадзор
В детских садах Липецкой области детей недокармливают

Роспотребнадзор информирует региональные и муниципальные органы власти о состоянии питания в дошкольных учреждениях, о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированного питания детей в соответствии с физиологическими нормами.

За 9 месяцев 2019 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проверено 60  дошкольных организаций, в состав которых входит 69 объектов.   В ходе проверок отобрано для лабораторных исследований 80 проб питьевой воды, 270 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья, 470  проб готовых блюд,  более 1000 смывов с объектов среды, проведено 450 измерений параметров микроклимата, 1060 замеров уровня искусственной освещенности, сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора Липецкой области.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований все пробы питьевой воды, замеры параметров микроклимата соответствовали гигиеническим нормативам, а  показатели искусственной освещенности в 1,7% замеров были  ниже установленных норм.

Особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяется вопросам организации питания детей, в том числе соблюдению требований Технических регламентов Таможенного Союза к качеству и безопасности пищевых продуктов, соответствию рационов питания физиологическим потребностям детей.  В ходе надзорных мероприятий пищевых продуктов, не соответствующих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, не выявлено.

Доля проб готовой продукции, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, составила 0,6%, по калорийности – 2,3%.

По результатам проверок недовыполнение  норм  питания  отмечалось  в детских садах Грязинского, Долгоруковского, Елецкого, Чаплыгинского районов. 

Управление регулярно информирует региональные и муниципальные органы власти   о состоянии питания в дошкольных учреждениях, о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированного питания детей в соответствии с физиологическими нормами.  В результате проводимой работы в ряде муниципальных образований  приняты меры по увеличению финансирования питания,  заключению договоров на прямые поставки продуктов от производителя, что позволило улучшить качество детских рационов. 

В текущем году при проведении  государственного санитарно-эпидемиологического надзора в дошкольных образовательных организациях выявлялись нарушения установленных требований к   организации питания, питьевого режима, учебно-воспитательного процесса,  к содержанию и эксплуатации помещений.

За выявленные нарушения составлено 156 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более  900 тыс. руб. На рассмотрение в суды передано 5 материалов за невыполнение предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства в установленный срок, 2 материала на приостановление деятельности в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием помещений и необходимостью проведения ремонта.
8 1044
#проверка #роспотребнадзор

Комментарии (8)

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КЛИМ

3 минуты назад
Маша, согласен, я раз попробовал запиканку в саду 78....хуже в моей жизни дегустации не было!!!
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Катерина

4 минуты назад
Светлана, а еще проверяющим с Роспотреба нужно сунуть не забыть.
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Око

6 минут назад
Бюджетников и на штрафы 900т.р... самых обиженных снова обидели.
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Светлана

10 минут назад
А если еще и повара немного себе возьмут.....С детства панкреатит развивается от таких нормативов.
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Маша

13 минут назад
Меню в детских садах нужно менять, на полдник и ужин кормят непонятно чем.
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Ваш

21 минуту назад
Так и кормят какими то помоями
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48

26 минут назад
СУКИ!
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Сталин-психиатр.

30 минут назад
Дети, старики и женщины. Всё правильно, геноцид всегда начинают с самых беззащитных.
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