53 минуты назад
В детских садах Липецкой области детей недокармливают
Роспотребнадзор информирует региональные и муниципальные органы власти о состоянии питания в дошкольных учреждениях, о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированного питания детей в соответствии с физиологическими нормами.
По результатам лабораторно-инструментальных исследований все пробы питьевой воды, замеры параметров микроклимата соответствовали гигиеническим нормативам, а показатели искусственной освещенности в 1,7% замеров были ниже установленных норм.
Особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяется вопросам организации питания детей, в том числе соблюдению требований Технических регламентов Таможенного Союза к качеству и безопасности пищевых продуктов, соответствию рационов питания физиологическим потребностям детей. В ходе надзорных мероприятий пищевых продуктов, не соответствующих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, не выявлено.
Доля проб готовой продукции, не соответствующих нормам по микробиологическим показателям, составила 0,6%, по калорийности – 2,3%.
По результатам проверок недовыполнение норм питания отмечалось в детских садах Грязинского, Долгоруковского, Елецкого, Чаплыгинского районов.
Управление регулярно информирует региональные и муниципальные органы власти о состоянии питания в дошкольных учреждениях, о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сбалансированного питания детей в соответствии с физиологическими нормами. В результате проводимой работы в ряде муниципальных образований приняты меры по увеличению финансирования питания, заключению договоров на прямые поставки продуктов от производителя, что позволило улучшить качество детских рационов.
В текущем году при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в дошкольных образовательных организациях выявлялись нарушения установленных требований к организации питания, питьевого режима, учебно-воспитательного процесса, к содержанию и эксплуатации помещений.
За выявленные нарушения составлено 156 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 900 тыс. руб. На рассмотрение в суды передано 5 материалов за невыполнение предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства в установленный срок, 2 материала на приостановление деятельности в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием помещений и необходимостью проведения ремонта.
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